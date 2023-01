Titkos iratok Bidennél

Következő írásunk

Mostanában egyre gyakrabban kérik hivatalos helyen a régi dokumentumokat. Így kerülnek elő olyanok is, amelyeket örököltünk, de nem kellettek, hát el is feledkeztünk róluk. Ilyen például a nagymamám születési bizonyítványa. Elcsodálkoztam rajta, hogy milyen szép írással töltötték ki a rovatokat, de még inkább azon, hogy milyen pontosan: még az órát is beírták, amikor született.