Amikor a XIX. században a zágoniak elhatározták, hogy órát szereltetnek a templom tornyába, kérték a közeli piactéren kereskedő, idegenből érkező vásárosok anyagi támogatását is, hiszen a pontos időről való tájékozódás nemcsak a helybéliek, hanem az ő érdeküket is szolgálta. Az idegenek a támogatást megtagadták, ezért a helybéliek felkérték az óramestert, hogy a mutatókat cserélje fel: a kicsi mánus mutassa a perceket, a nagy az órákat. Így csak ők tudták leolvasni a pontos időt. Azóta a szomszédos települések lakói is rájöttek a furfangra, ők is tudják, hány óra van Zágonban.

Kovásznán viszont – most, a XXI. században! –, ember legyen a talpán, aki el tud igazodni a városközponti elektronikus órán. Ha az erdő felől nézem, 11 óra és 7 percet mutat, ha pedig a mező felől, 11 óra és 19 percet. Ráadásul az én okostelefonom pontosan 10 órát mutatott 2023. január 10-én, amikor a mellékelt felvételek készültek.