Ha szebbre fordul az idő, akad még néhány apróbb tennivaló, de már használják a 300 köbméteres víztározót, amely egyfajta stabilitást nyújt és több vizet biztosít hosszabb időn át – vázolta tegnap lapunk érdeklődésére Demeter Ferenc polgármester.

Az elöljáró felidézte, a beruházás tervezését még 2019-ben elkezdték, 2020-ban elfogadták a technikai paramétereket, tavaly meghirdették a közbeszerzést, év végére pedig elkészült a korszerű víztározó. Nagy szüksége volt rá a településnek, hiszen régi gondjuk a víz minősége – tette hozzá, a hosszabb ideje használatban lévő tartályokat nehéz tisztán tartani, ehhez ugyanis le kell engedni belőlük a vizet, s ha kiürülnek, háztartások maradnak napokra ellátás nélkül. Az új tározó nagy előnye, hogy tisztítható, az iszapot ki tudják engedni az aljából.

A beruházás értéke 580 ezer lej, az összeg felét a megyei önkormányzat biztosította.

Demeter Ferenc elmondta azt is: szakemberek szerint hosszú távú megoldás lehetne Mikóújfalu zavartalan és minőségi vízellátására egy vízgyűjtő tó kialakítása, illetve szűrőállomás telepítése, ám ez óriási beruházás. Megjegyezte ugyanakkor, a most elkészült beruházás nyomán nem csupán a szolgáltatás, de a víz minősége is javulhat, s azt remélik, az illetékes hatóságoktól idővel megkapják az iható víz minősítést is.