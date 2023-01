A szerdán közzétett névsorban helyet kapott az argentinokat világbajnoki címig vezető Lionel Messi, akit a vb legjobb játékosának is megválasztottak, nem fért be viszont a top 11-be a portugál csapattal együtt Katarban csalódást keltő és gyenge szezon után angol klubcsapatától, a Manchester Unitedtől is távozó Cristiano Ronaldo. A listára felkerült a vb-részvételről lemaradt norvég válogatott támadója, Erling Haaland, aki a Manchester Cityben ontja a gólokat, és a csatársor közepén szorított helyet az IFFHS Karim Benzemának, az Aranylabda legutóbbi nyertesének, aki sérüléséből felépülve a franciák bő világbajnoki keretének tagja maradt, viszont játéklehetőséghez nem jutott a végül vb-ezüstérmesként záró nemzeti együttesben. A nemzetközi szervezet klubszinten a BL-címvédő Real Madridból és a Paris Saint-Germainből választotta a legtöbb játékost: a spanyol és a francia bajnokcsapatból is egyaránt hárman kerültek be az év együttesébe.

Az IFFHS 2022-es álomcsapata: Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) – Asraf Hakimi (marokkói, Paris SG), Josko Gvardiol (horvát, RB Leipzig), Virgil van Dijk (holland, Liverpool), Alphonso Davies (kanadai, Bayern München) – Luka Modrić (horvát, Real Madrid), Kevin De Bruyne (belga, Manchester City), Lionel Messi (argentin, Paris SG) – Erling Haaland (norvég, Dortmund és Manchester City), Karim Benzema (francia, Real Madrid), Kylian Mbappé (francia, Paris SG).



Marciniak 2022 legjobb játékvezetője

A lengyel Szymon Marciniakot választotta 2022 legjobb játékvezetőjének az IFFHS. A végeredmény szerint Marciniak, aki a múlt év végi katari világbajnokságon az argentin–francia döntőt is vezette, jelentős fölénnyel győzött a 2020-as nyertes olasz Daniele Orsato és a francia Clement Turpin előtt.

Ami a kontinentális megoszlást illeti, a szavazatot kapott tíz játékvezető közül hét európai, kettő latin-amerikai és egy dél-afrikai, míg ázsiai és óceániai sípmesterre nem jutott voks.