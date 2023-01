Februárban osztják az energiakártyákat

Marcel Boloş elmondta, a tegnapi kormányülésen elfogadtak egy rendeletet, amelyben tisztázzák a segély odaítélésének módját speciális esetekben. Példaként említette azokat a kisebb településeket, amelyeknek nincs utcanévjegyzékük, így az intézkedés valamennyi kedvezményezettje ugyanazon lakcím alatt szerepel. A kormány becslései szerint országos szinten 550 ezer személy van ebben a helyzetben. Az ilyen esetekben egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell majd benyújtaniuk az érintetteknek, illetve a Román Posta által gyűjtött adatok segítségével fogják tisztázni, hogy egy háztartáshoz hány személy tartozik, illetve hogy az adott háztartásban mennyi az egy főre eső jövedelem – magyarázta a miniszter.

Emellett szabályozták az eljárást az olyan helyzetekben is, amikor egy lakcímre a kedvezményezett mellett más személyek is be vannak jelentve, akik valójában nem ott élnek, de összesítve az egy főre eső jövedelem a háztartásban meghaladja a 2000 lejt, így az arra jogosult személy elesik a támogatástól. Az ilyen esetekben értesítik a kedvezményezettek listájáról emiatt lekerült személyeket arról, hogy forduljanak az önkormányzathoz, amelynek munkatársai megvizsgálják, hogy hány személy él valójában az adott lakcímen.

Boloş tájékoztatása szerint a rendelet kitér a 2022–2023-as télre már megvásárolt tűzifa költségeinek elszámolási módjára is. Ez esetben a vásárlást igazoló dokumentumok felmutatásával lehet igényelni az elköltött összeget a postástól vagy a postahivatalnál – magyarázta.

Beszélt arról is, hogy február 1-jén kezdődik az energiakártyák kiosztása, ezeket az eredeti tervek szerint március 1-jétől lehetne majd felhasználni az energiaszámlák kifizetésére. Jelezte, bíznak abban, hogy sikerül előrehozni ezt az időpontot február 20-ára.

A kormány egy hónapja fogadott el sürgősségi rendeletet arról, hogy 2023-ban - két, egyenként 700 lejes részletben kiosztandó - segélyt nyújt a 60 év feletti, havi 2000 lejnél kisebb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasoknak, a súlyos fogyatékossággal élőknek, illetve a szociális segélyben részesülő családoknak megnövekedett energiaszámláik rendezéséhez.