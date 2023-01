Az utca hangja

FEKETE KATALIN, Nagyajta. Gratulálok a megyei kórház orvoscsapatának a legrangosabb hazai egészségügyi versenyen elnyert elismerésért, és a kórház vezetőinek is, akik megteremtik a feltételeket a nehéz és költséges műtétek elvégzésére is.

A díjazott orvosok közül kettőhöz nekem is volt szerencsém számukra ismeretlen betegként, és csak jót mondhatok róluk, lelkiismeretes munkájukkal meghosszabbították az életemet. Isten segítse őket továbbra is felelős munkájukban, hogy minél több embert meggyógyítsanak. A kórházzal is meg voltam elégedve, nagyon tiszta, gondozott, rendben tartott minden, a betegekkel is szépen beszélnek a különféle rendű-rangú alkalmazottak, pedig rengetegen vannak, állandóan bővíteni kell a részlegeket. A koszt ízletes és elegendő. Egy szó, mint száz: büszkék lehetünk a megyei kórházra, amely a miénk. Nem kell Csíkba, Udvarhelyre, máshova menni, itt jó orvosok vannak, akik esküjüket betartva gyógyítják, biztatják a betegeket. Becsüljük meg őket!

BOGA GYULA, Dálnok. 500 méterre lakom a falutól, és bár adót is fizetek rendesen, út nem vezet a házunkhoz, esős időben a sarat dagasztjuk, ha ki kell mozdulnunk. Van két lányom, 9 és 6 évesek, reggel hatkor költöm őket, hogy nyolcra beérjenek az iskolába, hazafelé pedig sokszor úgy elfáradnak a térdig érő sárral való küzdelemben, hogy sírnak az asztal mellett. Jómagam már tíz autót összetörtem ezen az úton, amelyet nem akar a községvezetés megcsináltatni, még le sincs kövezve; nem tudom, mit tegyek, kihez menjek panaszra, de ez az állapot tarthatatlan, nem bírjuk már.

BENKŐ CSABA, Sepsiszentgyörgy. A minap a Sugás Áruházzal szemközti oldalon parkoltam, egy bank előtt. Megvettem a parkolójegyet, és elmentem a gyógyszertárig. Pár percet időztem ott mindössze, de mire visszaértem, a szélvédőn már ott volt a rendőrségi jegyzőkönyv, hogy nem jó helyen álltam meg. Mert van egy tábla, amely tiltja a megállást, ám azt csak azok látják, akik az állomás felől érkeznek, én pedig a Mikó utcából kanyarodtam át annál a szabálytalan alakú körforgalomnál, és nem voltam annyira óvatos, hogy hátragyalogoljak megnézni a táblát. Mondom a rendőrnek, azt mondta, tudja, de nincs mit tennie. Elmentem a rendőrség Ág utcai székházába, ott is igazat adott nekem a hölgy, de azt is mondta, valami hivatal hagyta jóvá, hogy ott álljon a tábla, ahol a fentről jövők nem láthatják. Két büntetőpontot kaptam azért, hogy az autóból való kiszálláskor nem mentem odébb megnézni a megállni tilos jelzést. Ha hibáztam, rendben van, de látom, hogy nem csak én álltam meg ott, szinte mindig teli van leparkolt gépkocsikkal a hely. Akkor hogy van ez?