Amikor számba vettem mindazt, amit olvastam tőle, egyszerű, de mégis (vagy éppen azért) életszerű elbeszélő stílusa úgy szólt hozzám, mintha a karos­székemben ülve mesélne. Igaz történeteket mindennapi emberekről, életükről, amely csak annyiban bonyolult, mint bárki másé – hatvan munkás éven át.

Előkerestem könyvtáram polcain Szabó Magda regényeit, az egykor megvásárolt könyvek (Freskó, 1958; Disznótor, 1960; Abigél, 1970; A szemlélők, 1973; Az ajtó, 1987) kevés a kezdeti versek, majd a terjedelmes prózai életműhöz képest, de sokunkhoz hasonlóan én is később fedeztem fel az oly gyakori családnevet viselő írónő értékét a magyar szépirodalomban. A viszonylag hosszú történelmi korszakot átélő és ebből „táplálkozó” Szabó Magdát könnyű olvasni. Az ajtót és a televíziós sorozatban látható Abigélt sikerült megnéznem is, mégpedig kitűnő szereposztásban. Milyen nagyszerű hitelességgel játszotta az angol Helen Mirren Emerencet, az írónő alkalmazottját!

És most néhány idézet a neves írónőtől. „A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással.” Csak persze ennek észrevételére olykor másokra is és nem csupán magunkra kell elfogulatlanul figyelnünk... „A csüggedés és a kétségbeesés a hit csődje.” Sőt, szerintem azzal is ki lehetne egészíteni, hogy a lebegtetett, csak mellékesen jelenlévő hit csődje. „A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket is elfogadja, ha indokoljuk neki, és ha emberszámba vesszük.” Én ezt azért vitatnám. Szerintem személyfüggő a megértés. Az akaratos gyermek nevelési hiba: ő az, akinek mindent megengednek, és meg sem hallgatja a magyarázkodó felnőttet. „A hűség tulajdonság, a hála tanítható.” Igen, így van. Persze a hűség akkor szilárdul élet­elvvé és gyakorlattá, ha az ember ezt látja családi, rokoni, baráti környezetében.

Szabó Magdát olvasni kell és érdemes, mivel a tanításban is „megméretkezett” az írónő (a „rossz” időszakokban). Az a véleményem, hogy napjainkban a keveset (vagy semmit) olvasó fiatalok is megszerethetik az ő lelkivilágukat is ismerő „tanárnőt”. A lányoknak kedvcsinálóként, elsőnek az Abigélt ajánlom.