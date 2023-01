Új esztendő kezdetén az intézmények is számvetést, mérleget készítenek, levonva a tanulságokat, szembenézve az esetleges mulasztásokkal, de legfőképpen előretekintve: terveznek, forrásokat keresnek a megvalósításhoz. Ezt teszik a Haszmann Pál Múzeumban is, ahol igencsak mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött, közel 15 ezer látogatóval számolhattak. A 2023-as év fontos mérföldkő a csernátoni Hasszmann Pál Múzeum életében – világított rá Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus, az intézmény vezetője –, hiszen 1973-as hivatalos megnyitása óta éppen egy fél évszázad telt el. Az idei év e jubileum jegyében zajlik, programjaikat, kiállításaikat ehhez kapcsolják.

Dimény-Haszmann Orsolya elmondta: tavaly is számos program színesítette a múzeum életét, és két nagyrendezvényt is szerveztek, illetve otthont adtak ezeknek. Kiemelte intézményük éves nagyrendezvényét, a tizedik kiadásához érkezett CseRnátoni BuRRogtatót, amely ismét közel háromezer embert vonzott a múzeumkertbe, ahol nemcsak a régi gépek szerelmesei, hanem minden korosztály talált a maga számára érdekes látnivalót, elfoglaltságot. „Magyarországi gépészbarátainkkal, akik Lévay Sándor gyöngyösi vállalkozó, gépgyűjtő révén verbuválódtak és jönnek el Csernátonba, töretlen a jó baráti kapcsolatunk, önzetlenül segítik munkánkat, garantálva évről évre a rendezvény sikerességét” – mondta.

A tavalyi, sűrűnek mondható programból kiemelt még egyet, amelynek társszervezői lehettek. Ez a település egyik fontos értékére, a kúriákra hívta fel az érdeklődők figyelmét, lehetőséget teremtve arra is, hogy több, magánlakásként vagy közintézményként szolgáló kúria kapuján, ajtaján belépjünk, megnézzük alaposan ezeket az épületeket, megismerjük történetüket. „Ez a barangolás reményeink szerint elindít majd a jövőre nézve egy olyan programsorozatot, amelyben lehetőségük lesz az ide látogatóknak is betérni ezekbe az udvarokba. A községünk turisztikai vonzerejét növelné, ha a kúriatulajdonosokkal közösen dédelgetett álmunkat, a kúriasétákat rendszeresíteni tudnánk” – mondotta a múzeum vezetője.

A múzeumkertben tavaly örömmel fogadták a község egyik kiemelt eseményét, a katona- és huszárdaltalálkozót is, amely nagyon jól illeszkedik a környezetbe. Mindig nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi, családos programokra – húzta alá az intézmény vezetője.

Az idei évet a Maszkások családi nappal nyitják február 18-án, a tojásírásra április 3. és 7. között kerül sor. Idén is lesz gyermeknap és múzeumok éjszakája, és az Amőba Alapítványon keresztül három műhellyel kapcsolódnak a Nemzeti Művelődési Intézet A Szakkör programjához, amelyekre a helybeliek mellett Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről járnak alkotni vágyó felnőttek és családok. A műhelymunkát a múzeumvezető Haszmann Gabriellával közösen irányítja. Emellett idén is szeretettel várják múzeumpedagógiai tevékenységekre a diákcsoportokat, kérve azok kísérőit, hogy amennyiben a múzeumlátogatás mellé igényelnek ilyen jellegű tevékenységet is, előzetesen egyeztessenek erről a világhálón elérhető telefon­számon.

A jubileumi év ünnepi megnyitását a múzeumalapító Haszmann Pál születésének dátumához, május 20-hoz kapcsolták. A tervek szerint tudományos tanácskozás, előadások, kulturális program, kiállítás fogja színesíteni az eseményt. „Az elődeink iránti tisztelettel, büszkén arra, amit megvalósítottak, örülünk annak, hogy a több évtizedes munka ilyen szép történetté alakult, hogy ennyien szeretik a múzeumot, hogy az itt élő székely-magyarság kultúrájának egy olyan szigete lehetünk, ahol a modern jelenünkben képes megszólalni a múlt, az évszázadok sok felhalmozott értéke, amit legjobb tudásunk, tehetségünk szerint adunk tovább. Ez az öröm azonban nem felhőtlen, hiszen egyre gyarapodik azoknak a sora, akik alappillérei voltak a múzeum ügyének, és ma már nincsenek közöttünk. A teljesség igénye nélkül hadd emlékezzem itt a hozzám legközelebbire, édesapámra, akinek, mondhatjuk, az élete volt ez a múzeum” – idézte fel Haszmann Pál emlékét.

Nyári programjaik közül Dimény-Haszmann Orsolya kiemelte a Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen 5–8. osztályosoknak szervezett olvasó- és kézműves táborukat, amellyel idén a Petőfi-emlékévhez kapcsolódnak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Július végén várják pécsi barátaikat, a Míves Mag Műhelyt és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány képviselőit, akikkel közös családos programokat terveznek. A CseRnátoni BuRRogtató időpontja felől már nagyon sokan érdeklődtek: ez mindig szeptember harmadik szombatja, tehát idén 16-án lesz. Ezt a rendezvényt is a jubileumi év jegyében szervezik, az alkalomra nyitott kiállítással készülnek unokatestvéreivel.

„Mindezen programokat úgy tudjuk megvalósítani, hogy sok önzetlen ember, önkéntesek, barátok segítenek tényleges munkával is a kivitelezésben. Ezért örökké hálásak vagyunk, erőt ad a mindennapokhoz” – összegzett Dimény-Haszmann Orsolya, aki reméli, hogy 2023-ban is az eddigihez hasonló szeretet és érdeklődés fogja övezni a múzeumot.