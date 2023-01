A konyha az otthon lelke /X/

Ha arra a kérdésre próbáljuk megtalálni a választ, hogy melyik az a helyiség, ami a központ, középpont a lakásban vagy házban, akkor egyértelműen a konyha és a nappali a nyertes. Ez az a tér, ahol a család, a barátok összegyűlhetnek, ahol az egyedül töltött pillanatok is meghittséggel teliek, és ahol mindig jó érzés egy picit leülni, megpihenni, túl a gasztronómiai sürgés-forgáson.

Mi az, ami nem hiányozhat a konyhából?

Mondhatnánk, hogy a szekrény, a pult, a berendezési tárgyak, s egyik felelet sem tévedés. De az első számú befutó, különösen akkor, amikor a helyiség összetartó erejéről van szó, az étkezőasztal. Mert az esetek többségében ide nemcsak akkor ülnek le szívesen a családtagok, barátok, amikor delet ütött az óra, vagy éppen elérkezett a vacsora tálalásának az ideje, hanem „csak úgy” is. Nem nehéz kitalálni, hogy miért. Sok helyzetben a helyiség fekvése kifejezetten előnyös, nem egyszer tulajdonképpen az étkező már a nappali részét alkotja. Be lehet látni az egész lakást, és amúgy pedig közel lehet maradni a „tűzhöz”, ahonnan a finomságok is érkezhetnek akár.

Viszont a konkrét modell kiválasztása nem feltétlenül egyszerű feladat, mert érdemes végigzongorázni néhány alapvető kritériumot. Egyrészt nem mindegy, hogy mekkora hely áll rendelkezésre. Azokban az aprócska konyhákban, ahol túl nagy „tánctér” nem adott, kifejezetten jól jöhetnek a felhajthatós vagy összecsukható variációk. A segítségükkel sok hely spórolható meg, amikor épp nincs szükség az asztal nyújtotta előnyökre. Aztán amikor eljön az ideje, akkor pár könnyed mozdulattal megalapozható minden a terülj-terülj asztalkámhoz. A sarok kialakítású típusok is határozottan jól teljesítenek, már ami a pazar helykihasználást illeti.

Amennyiben a hely nem lényeges, mert bőven akad szabad terület, akkor az alapján célszerű kiszemelni a legmegfelelőbb alternatívát, hogy hány fős a család. Azt is mindig jó ötlet belekalkulálni, ha gyakoriak a vendégjárások, családlátogatások, baráti összejövetelek, mert így garantáltan nem marad senki ülőhely nélkül.

Mik hiányoznak még?

Természetesen a VidaXL étkezőszékek! Kizárólag velük teljes az ellenállhatatlan kép. A választék sokszínű, mint az árnyalatok, mind az alapanyagok tekintetében, úgyhogy bárki könnyedén a már meglévő konyhája stílusához alakíthatja a vásárlását. Vagy az is egy roppantul izgalmas út, ha pont most jött el a valami újnak a kipróbálása, kijárása.

Mindenesetre, ami a székekről általánosságban elmondható, az az, hogy magas minőséget képviselnek, sokáig bírják a strapálást. Ez azért elengedhetetlen, mert a legtöbb konyhában még a bárszékek sem csak úgy díszletként vannak jelen. Aztán ami szintén elmondható mindegyik modellről, hogy minden egyes elemük divatosságról tanúskodik. Azt, hogy konkrétan melyik variáció a befutó, az egyéni preferenciák alapján érdemes eldönteni. Van, ahol a konyhapult követeli a bárszék jelenlétét, máshol a hagyományosabb alternatívák mutatnak jól. A fő az egységes megjelenés, de ez alapvetően adott a márka nem mindennapi stílusjegyeinek köszönhetően. (X)