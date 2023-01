A Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Jászapáti Petra összeállítású négyes a 3000 méteres távon végig a második helyen haladt a favorit és végül győztes hollandok mögött. A harmadik és negyedik helyen időről időre voltak változások az olasz és a lengyel csapat között, de az nem változott, hogy az első helyen a hollandok diktáltak öldöklő tempót, rájuk pedig szorosan tapadt a magyar csapat, amely így második lett. A magyar női staféta 2019 óta először végzett dobogós helyen, akkor harmadik lett. A mostani négyesből Sziliczei-Német Rebeka pályafutása során először nyert érmet kontinensviadalon.

„Ma reggel olvastam Benedek Tibor idézetét: azzal emelkedett ki a többiek közül, hogy mindig jobban akarta a győzelmet. Ma biztosan én akartam a legjobban. Minden egyes váltásnál csak erre gondoltam.Négy éve vártam erre a pillanatra” – mondta könnyeivel küszködve Sziliczei-Német, aki hozzátette, még bírta volna akkor is, ha tovább tart a verseny.

A vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia azért elismerte, nagyon elfáradt a végére, egy ízben kicsit le is maradt az olimpiai bajnok Xandra Velzeboer mögött. „Nekem volt is egy előzési lehetőségem, de annyira rázósnak ítéltem meg, hogy végül nem vállaltam be” – mesélte Bácskai, aki a négy évvel ezelőtti, legutóbb Eb-érmes női stafétának is tagja volt, akárcsak Jászapáti.

Eredmények, 3000 méteres női váltó: 1. Hollandia (Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer) 4:13.118 perc, 2. Magyarország (Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Jászapáti Petra) 4:13.355, 3. Olaszország (Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Arianna Valcepina) 4:13.407.