MÁJUS

Lassuló növekedés. A prognózisokban is érződik az orosz–ukrán háború hatása. A kormány gazdasági előrejelzési bizottsága jelentősen csökkentette a 2022-es évre vonatkozó prognózisát, így a bruttó hazai termék (GDP) 2,9 százalékos bővülésére számít a korábban várt 4,3 százalék helyett. A legfrissebb becslések közül azonban még mindig a román kormányé a legderűlátóbb. A Nemzetközi Valutaalap április közepén jelentősen, 4,8 százalékról 2,2 százalékra csökkentette az éves román gazdasági növekedést illető várakozást, a Világbank pedig április elején azt közölte, 1,9 százalékos GDP-bővülésre számít Romániában.

Sepsi Metropoliszövezet. Sepsiszentgyörgy és a környező 11 község társulásával létrejön a Sepsi Metropolisz Övezet nevű fejlesztési egyesület. A Kököstől Sepsibükszádig húzódó, gyakorlatilag a történelmi Sepsiszéket magában foglaló térségben működő együttműködés révén elsősorban közszállítási, de turisztikai, gazdasági-fejlesztési programok, infrastrukturális fejlesztések is forráshoz juthatnak.

Erdőgazdálkodás. Tamás László, a Nagyküküllő Közbirtokossági Szövetség elnöke segítségével a székelyföldi erdővagyon hasznosításában rejlő lehetőségeket, változásokat vettük számba. A szakember szerint a hatékony gazdálkodást segítő szervezeti struktúrák készen állnak, hiszen Székelyföldön összesen 258 közbirtokosság működik, a magánerdő-birtokosi szövetségek száma 13, a területen 15 magánerdő-gondnokság működik, további szövetségek segítik az egyik legfontosabb természeti erőforrás fenntartható hasznosítását.

Ötletverseny. Nagybaconi győztese van a Pénzcsinálók gazdasági portál által szervezett Erdély Pitch versenynek. A Müller Boglárka és Müller Zoltán által alkotott, Glampinger elnevezésű csapatnak sikerült bebizonyítania a pénzügyi szakemberek alkotta zsűri számára, hogy üzleti lehetőség rejtőzik a hordozható és szétszedhető, természetes, illetve újrahasznosított anyagokból készült igényes kempingezőépítmények készítésében.

Végre elfogadták. Nagy szavazattöbbséggel a szenátus után a képviselőház is elfogadta az úgynevezett offshore-törvényt, amely utat nyit a fekete-tengeri földgáz-kitermelés előtt. A jogszabály szerint a közvetlen és közvetett adók révén a román állam a kitermelt gázból származó jövedelem 60 százalékát kapja meg, míg a haszon 40 százaléka marad a befektetőknél. A kormányfő szerint a döntés révén bizonyossá vált, hogy öt éven belül Románia energetikai szempontból függetlenné válik, a Black Sea Oil and Gas befektetőcsoport már június vége előtt megkezdi a kisebbik fekete-tengeri lelőhely, a Midia földgázmező kitermelését, a nagyobb földgázmennyiséget rejtő mélytengeri Neptun Deep lelőhelyen a kitermelés jogát megszerző OMV-Petromnak és a Romgaznak még jelentős beruházásokat kell eszközölnie, de 2026 végéig, 2027 elejéig ott is megkezdődhet a gáz felszínre hozatala.



JÚNIUS

Vádemelés. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vádat emelt a termálvizeiről híres bánsági Herkulesfürdő fürdővállalatát privatizáló és a vállalat tönkretételéből törvénytelenül hasznot húzó bűnszövetkezet 35 tagja ellen. Az ügyben többek között a fürdővállalat vezetői, részvényesei, egy volt parlamenti képviselő, egy ügyvéd és egy bírósági végrehajtó is a vádlottak padjára került.

Startup. Négy vállalkozás, négy civil szervezet, valamint egy mezőgazdasági szövetkezet társulásából létrehozták a StartUp HUB vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központot Sepsiszentgyörgyön. A harminc személyt foglalkoztató szervezet 10 millió euró összértékű pályázat lebonyolítását felügyeli, elsősorban pályakezdő vállalkozások ötletei, üzleti tervei megvalósításához nyújt támogatást.

Átlagjövedelem. Az átlagjövedelem 2021-ben nominálisan háztartásonként 5683, személyenként 2243 lej volt, ami 8,9, illetve 10,5 százalékkal nőtt 2020-hoz képest. A lakosság össz­kiadásai 2021-ben háztartásonként havonta átlagosan 4876 lejre rúgtak, (személyenként 1925 lej), ez a teljes jövedelem 85,8 százalékát tette ki, ami 2 százalékponttal több, mint 2020-ban. A bérek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb jövedelmek képezték a legfontosabb jövedelemforrást, a háztartások összes bevételének 69 százalékát. Emellett a szociális ellátásokból származó jövedelem (19,1 százalék), az egyéni, nem mezőgazdasági tevékenységekből származó jövedelem (1,8), a mezőgazdaságból származó jövedelem (1,6), valamint a természetbeni jövedelem (6,5) – elsősorban a saját erőből előállított élelmiszerek ellenértéke (5,4) – is hozzájárult a háztartások teljes jövedelméhez.

Új beruházás. Hárommillió euró értékű beruházás révén új lakóval gyarapodik a szépmezői ipari park: a magyarországi Eurotrade Group létesít telephelyet Sepsiszentgyörgyön. A járműkereskedelmi vállalkozás beruházása révén távlatilag 35–40 új munkahely jön létre.

Infláció az unióban. Az Európai Unió éves inflációs rátája májusban tovább emelkedett, 8,8 százalékra az áprilisi 8,1 százalékról. Egy éve csupán 2,3 százalékos pénzromlást mértek. Az infláció messze az energiaárakat érintette leginkább, ebben a tekintetben 39,1 százalék volt az áremelkedés mértéke. Romániában az Eurostat 12,4 százalékos pénzromlást mért.

Elszabadult üzemanyagárak. Enyhe ingadozásokkal hétről hétre többe került a benzin, de főleg a gázolaj, átlagban 63 százalékkal többet kell fizetni mindkettőért, mint egy évvel korábban. A benzin ára nyolc lej fölé kúszott, a gázolaj ára meghaladta a kilenc lejt. A kormány csak őszre vezette be a literenkénti 50 banis kompenzációt.

Aratás. A déli megyékben elkezdődött az aratás, Háromszéken is felkészültek az őszi gabonák betakarítására. A becslések szerint a búzatermés hektáronként hat tonnával az utóbbi tíz év átlagát adja. A learatott gabona raktározására országos szinten azonban alig van kapacitás, eladásra kényszerülnek a gazdák. Búzából, árpából és kukoricából mintegy 25,8 millió tonna össztermést várnak, 1,4 millió tonnával kevesebbet, mint a sikeres tavalyi évben. Ezzel szemben a napraforgó- és repcetermés 7,8 százalékos növekedését becslik, összességében 4,5 millió tonna termésre számítanak, a napraforgónál átlagban hektáronként 2,66 tonnára, ez 2021-hez viszonyítva tízszázalékos növekedést jelent.

Adóemelés. Nicolae Ciucă miniszterelnök több adóemelési intézkedést jelentett be: az osztalékadót 5-ről 8 százalékra, az édesített italok áruforgalmi adóját 9-ről 19 százalékra emelik, a szerencsejátékokat működtető cégekre egységesen 40 százalékos adót vetnek ki 2023. január elsejétől. Július 1-jétől növelik a dohánytermékek és a szeszes italok jövedéki adóját.