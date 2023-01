Partnerség

A partner sepsiszentgyörgyi cégek és iskolák (Modern House Kft., Arlero Kft., Olas-Service, Wieb Toys, Puskás Tivadar Szakközépiskola, Pista Bá, Kristó Kft., Exopalma Prod Com., Ariadne Impex, Retext Studio, Sicla Construct, Lila Szalon, UnderCut Studio, Shine Health and Beauty Salon, IB Garage, Trans ABS Impex, Pro Info, Hamor Soft) különböző szakterületen nyújtottak oktatást a diákoknak. A részt vevő tanulók az építőipar, fafeldolgozás, fémmegmunkálás, textilipar, szépségápolás, IT, nyomtatás, autószerelés és -mechanika területen szerezhettek elméleti és gyakorlati tapasztalatot.