Román és magyar filmhét Sepsiszentgyörgyön

A román filmhét január 13-án kezdődött és 19-én zárul, e napokra színvonalasabb produkciókat próbáltak az elmúlt évek terméséből összeválogatni – közölte Lázár-Prezsmer Endre, a mozi programfelelőse. Dráma, vígjáték, thriller, fantáziafilm is volt műsoron, de az érdeklődés a kedvezményes, tízlejes jegyárak ellenére is mérsékelt maradt. A már lejátszott alkotások közül A kecske és a három gidó történetét emelte ki, amely nem gyermekmese, hanem nagyon is komor, horrorjellegű mű Maia Morgenstern és Marius Bodochi főszereplésével; ennek ellenére meglehetősen magas a nézettsége. Ma még megtekinthető a Marocco, amely a román társadalomról mutat éles keresztmetszetet egy váratlan haláleset drámájával, a Taxisok pedig egy másik látleletet kínál szatirikus megfogalmazásban; ez a film a következő hetekben is műsoron marad.

A Ki kutyája vagyok én című, ugyancsak a hazai valóságról szóló dokumentumfilm ma 18 órától látható, utána Lakatos Róbert kolozsvári rendezővel és több sepsiszentgyörgyi munkatársával el is lehet beszélgetni. A magyar nyelvű alkotás átmenetet is jelent a magyar filmhétbe, amely január 20-án, Madách Imre születésének 200. évfodulóján Jankovics Marcellnek Az ember tragédiája című filmjével rajtol – Sepsiszentgyörgyön és a Kárpát-medence több városában is egyszerre; erre ingyenes a belépés.

A továbbiakban teljes áron láthatók a műsorra tűzött alkotások. A magyar filmhéten a 60-as évek hangulatát hozó, Játszma című kémfilmet, a Himalájában eltűnt Erőss Zsolt hegymászó özvegyének gyászát feldolgozó Magasságok és mélységek-et, egy Gárdonyi Géza-feldolgozást – Ida regénye –, amelyet februárban is megnézhet, aki most lemarad, egy holokauszttúlélő élettörténetét – A létezés eufóriája – játsszák; utóbbiakat nem először láthatja a sepsiszentgyörgyi közönség, de lesz két újdonság is: a Zanox – Kockázatok és mellékhatások egy 2022-ben bemutatott, sci-fi elemekkel átszőtt romantikus vígjáték, a Hat hét pedig egy örökbeadás kálváriáját bemutató, több díjjal is kitüntetett alkotás. A román és magyar filmhét nem foglalja el az egész műsoridőt, a felsoroltak mellett más filmeket is vetítenek.