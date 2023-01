Kiállították a cseh koronázási ékszereket

Következő írásunk

Szerhasználatra és addiktív viselkedésre is hajlamosító géneket és génvariánsokat azonosított az emberi DNS-ben egy nemzetközi kutatócsoport a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem vezetésével. A felfedezés nemcsak azokat a korábbi eredményeket erősíti meg, amelyek szerint a függőség genetikai meghatározottságú lehet, hanem azt is, hogy egyes gének egyszerre többfajta szenvedélybetegség kialakulásához is hozzájárulhatnak.