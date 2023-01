Az állandó kiállításon kulcsok és lakatok, szenes vasalók, petróleumlámpák, töltényhüvelyekből barkácsolt világháborús emlékek, bronzból, rézből, vasból, alumíniumból, fából készült mozsarak sokasága, több száz kiskanál, témánként csoportosított több ezer jelvény, mintegy ezerkétszáz gyűszű, plakettek, érmek, ceruzahegyezők, régi papír- és fémpénzek, zsebórák sokasága, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékei között Gábor Áront, Kossuth Lajost, Bem Józsefet és Petőfi Sándort megidéző tárgyak, korabeli fegyverek és a város történetével kapcsolatos dokumentumok sorakoznak, köztük a 13 aradi vértanúról készült domborművek, amelyeket Vetró András szobrászművész készített. A pincében kapott helyet a hatalmas üveggyűjtemény – több mint 1500 kölnivizes és parfümösüveg, 500-féle pálinkáspohár, több mint 900 gyógyszertári kellék és sok-sok régi üveg, de itt található a Kinder-barlang is, ahol több mint kilencezer kindertojás-figura, valamint több mint négyezer golyóstollból álló kiállítás várja a látogatókat. Tavaly újabb teremmel, a tizennegyedikkel gazdagodott a magánintézmény. Itt kapott helyet többek között a patikatörténeti kiállítás is, amit id. Constantinescu Herman ny. református lelkész adományozott a Gyűjtemények Házának néhai főgyógyszerész felesége, id. Constantinescu Hermanné Kalabér Karolina (1943–2017) egykori patikusi tárgyaiból, kellékeiből.

Ugyancsak tavaly az 1848/49-es emlékterem bejárata előtti kis, eddig kihasználatlan térben Beke Ernő négy új tárlót szerelt fel, amelyekben több száz női és férfi gyűszű, varrótű és befűző, cérna, valamint pirula- és ékszertartó kapott helyet. A március végéig látogatható időszakos kiállítás a hajdani női és férfifodrászok munkaeszközeit mutatja be.

Beke Ernő tulajdonos elmondása szerint az elmúlt tizenkét év alatt 57 országból 44 941 látogatója volt a Gyűjtemények Házának. Azt is megtudtuk, hogy a páratlan magángyűjtemény sehonnan nem részesült anyagi segítségben, de nem is kért senkitől támogatást. Mint elmondta, a legtöbb köszönetet, elismerést a kiállítás látogatóitól kapta, azoktól, akik a ház vendégfüzetébe pár mondat erejéig beírták gondolataikat, azt, hogy miképpen találták, értékelték, minősítették a látottakat, halottakat, amely buzdítást jelentett számára, és egyben erőt is adott a további tevékenysége folytatására. Meggyőződése, hogy nem volt hiábavaló létrehozni a Gyűjtemények Házát, hiszen sok turistának, helybeli látogatónak örömet, szórakozást, kikapcsolódást biztosított, még azok számára is, akik „csak” egy félórát, esetleg egy szűk órát töltenek nála.

A következő időszakos kiállítás április elsején nyílik meg, amikor a saját gyűjteményéből asztali, vásári és patikamérlegek, valamint korabeli darálók kerülnek bemutatásra. Beke Ernő idénre még három időszakos, három hónapig látogatható kiállítást tervez: a sepsiszentgyörgyi Botos Ferenc ceruzagyűjteményéből, az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Magyarország papír- és fémpénzeiből, valamint román és magyar telefonkártyákból.