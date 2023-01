A 2. Liga első csoportjának alapszakaszát a harmadik helyen záró KSE Futsal együttese vasárnap, a playoffkör 1. fordulójában 3–2-re győzedelmeskedett a Mausoleul Mărăşeşti vendégeként, s most egy újabb kiszállás vár a céhes városi együttesre. A rájátszás második fordulójában a céhes városi kék-fehérek Karácsonykőre látogatnak, ahol pénteken 18 órától a helyi Futsal Ceahlăul gárdájával mérik össze erejüket. A kézdivásárhelyi fiúk számára egy döntetlen is elég lehetne a négyes döntőbe jutáshoz, ám ebben az esetben a kvalifikáció nagyban függne az utolsó körbeli Mausoleul Mărăşeşti–Futsal Ceahlăul Piatra Neamț (január 28.) párharc végkimenetelétől. Így a háromszéki csapat győzni utazik Neamț megyébe. A másodosztályos pontvadászat 4. fordulójában a KSE 7–5-re verte holnapi ellenfelét, az idegenbeli visszavágót azonban 9–6-ra veszítette el. Az alapszakaszt a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț hat győzelemmel, két vereséggel és 18 ponttal a második helyen fejezte be, a KSE Futsal öt győzelmet, három kudarcot és 15 pontot jegyzett. (tibodi)