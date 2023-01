A Melbourne-ben rendezett torna szerdai napján, a 64 között a 22-szeres Grand Slam-győztes sztár három játszmában vereséget szenvedett, miután az amerikai Mackenzie McDonald jobbnak bizonyult. Nadal a 2 óra 26 perces csata felénél már szemlátomást fájlalta a csípőjét, ezért nem tudott hatékonyan ütni, ápolást is kért, és a hátralévő időt már fájdalmakkal játszotta végig (4:6, 4:6, 5:7).

„Én vagyok a címvédő, úgyhogy nem akartam feladni a meccset. A sport filozófiája az, hogy az utolsó pillanatig mindent ki kell adni magadból, függetlenül az aktuális esélyektől. Eddig is voltak már kisebb problémáim a csípőmmel, konzultálok az orvosokkal a mostani helyzetről. Csalódott vagyok amiatt is, hogy a pályafutásom nagy részét a sérülésekből való visszatérés teszi ki, hazudnék, ha azt mondanám, hogy most nem törtem össze mentálisan” – nyilatkozta a 36 éves klasszis.