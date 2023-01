A zuhogó esőben zajló találkozót a házigazdák kezdték jobban, a vezetést is hamar megszerezték. Az 5. percben egy ellentámadás végén Mattias Käit előkészítését a középen érkező Marko Dugandžić senkitől sem zavartat a hálóba továbbította (1–0). Nem sokkal később Adrian Mutu együttese növelte előnyét, a 13. percben Alexandru Ioniță szögletére Niczuly Roland későn érkezett, a horvát csatár pedig a hálóba fejelt (2–0). A folytatásban a videóbíró segítségével Horațiu Feșnic játékvezető tizenegyest ítélt, ugyanis egy sarokrúgás után Radoslav Dimitrov kézzel ért a labdába. A büntetőlövést Dugandžić magabiztosan értékesítette (3–0), így 19 perc alatt pályafutása első mesterhármasát jegyezte. A Sepsi OSK a hidegzuhany után tehetetlennek bizonyult, nem tudta feltörni a kontrákra berendezkedő bukaresti együttes védelmét, az első félidőben csak Cosmin Matei szabadrúgása jelentett némi veszélyt, azonban Horațiu Moldovan könnyedén védte.

Szünetben Cristiano Bergodi vezetőedző cserékkel próbálta felrázni csapatát, viszont az első komoly lehetőség ezúttal is a Rapid horvát játékosának nevéhez fűződött, Xian Emmers passzát követően Dugandžić lövése a kapufáról vágódott vissza. Ezt követően kezdett magára találni a székelyföldi alakulat, a 63. percben szépíthett volna, Ion Gheorghe kapáslövése után Branislav Niňaj fejjel csúsztatott kapura, ám Moldovan hárítani tudott. Válaszként a 68. percben a fővárosi gárda közel volt az újabb találat megszerzéséhez, Răzvan Onea távoli próbálkozását Niczuly Roland a keresztlécre ütötte. A hajrában Pavol Šafranko fejesét és Ion Gheorghe lehetőségét is kivédte Moldovan, majd a 85. perc Alexandru Tudorie közeli lövése a kapufát súrolva hagyta el a játékteret. A háromszéki csapat az ötödik egymás elleni mérkőzésen sem tudta felülmúlni bukaresti riválisát, amely ebben az idényben továbbra is veretlen hazai környezetben.

SuperLiga, alapszakasz, 22. forduló: FC Rapid–Sepsi OSK 3–0 (3–0).

Bukarest, Giulești Stadion, mintegy 12000 néző. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). Rapid: Moldovan – Morais, Iacob, Săpunaru, Onea – Albu, Käit, Pănoiu (Sefer, 81.) – Ioniță (Costache, 60.), Dugandžić (Luckassen, 66.), Emmers. Vezetőedző: Adrian Mutu. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tamás, Niňaj, Ispas (Dumitrescu, 46.) – Rodríguez (Gheorghe, 46.), Păun (Bălașa, 82.), Matei (Achahbar, 62.) – Rondón (Šafranko, 46.), Tudorie, Ștefănescu. Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerző: Dugandžić (5., 13., 19. – tizenegyesből). Sárga lap: Dugandžić (28.), illetve Matei (20.), Păun (40.).

További eredmény: Kolozsvári Universitatea–FC Voluntari 2–1 (gólszerzők: Thiam 37., Fülöp L. 88. illetve Damașcan 62.).

A táblázat:

1. Farul 13 6 2 42–19 45

2. CFR 14 2 5 34–19 44

3. Rapid 12 5 5 30–19 41

4. FCSB 11 5 5 36–25 38

5. Craiova 11 5 5 27–21 38

6. Sepsi OSK 9 5 8 35–20 32

7. Petrolul 9 3 9 21–24 30

8. Voluntari 6 8 8 20–22 26

9. Hermannstadt* 9 6 6 26–20 24

10. U Craiova 6 5 10 21–24 23

11. Argeș 6 5 10 17–30 23

12. Kolozsvár 5 7 10 16–24 22

13. Târgoviște 5 6 10 22–30 21

14. Botoșani 4 9 8 17–34 21

15. Arad 4 7 10 18–29 19

16. Mioveni 1 6 14 13–35 9

* 9 büntetőpont levonva

A 23. forduló programja: Kolozsvári Universitatea–FC Rapid (január 27., 20 óra), Aradi UTA–Mioveni (január 28., 14.30 óra), FC Petrolul Ploiești–Chindia Târgoviște (január 28., 17 óra), Universitatea Craiova–FC Hermannstadt (január 28., 20 óra), FC Argeș–FC Botoșani (január 29., 13.30 óra), Sepsi OSK–FC U Craiova (január 29., 16 óra), FCSB–FC Farul Constanța (január 29., 19 óra), FC Voluntari–Kolozsvári CFR (január 30., 20 óra).