A céhes városi KSE Futsal győzelemmel tért haza Karácson­kőről, ahol pénteken este a teremlabdarúgó másodosztály playoffkörének második fordulójában 9–2-re győzedelmeskedett a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț ellen. A kézdivásárhelyiek második sikerüket jegyezték a rájátszásban, és ezzel első csapatként jutottak be a küzdelemsorozat négyes döntőjébe. Ennek helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen.

A Mausoleul Mărăşeşti otthonában elért 3–2-es győzelem után a KSE Futsal pénteken a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț vendégeként lépett pályára a teremlabdarúgó másodosztályos pontvadászat playoffkörének 2. fordulójában. A Bunduc–Gáll, Gajdó, Albu, Sánta (cserék: Gergely, Szőcs, Pál, Popescu) összeállítású gárda gyors góllal kezdte a karácsonkői találkozót (0–1), ám a folytatásban két védelmi hibát kihasználva a házigazdák kétszer is bevették a háromszékiek kapuját (2–1). A hideg zuhanyként érkezett találatok után a kézdivásárhelyi kék-fehérek átrendezték soraikat, majd magukhoz ragadták a kezdeményezést és átvették a mérkőzés irányítását, s innen már csak az ő akaratuk érvényesült a pályán. A gólgyártásba belekezdett céhes városiak a szünetig további háromszor zörgették meg a házigazdák kapujának hálóját, és valamelyest megnyugtató előnnyel vonultak az öltözőbe (2–4). A térfélcsere után már egyértelműen a KSE Futsal volt a jobb csapat, és játékosaink – köztük a hálóőr Bunduc is – meg sem álltak kilenc gólig. A vége 9–2 lett a mieink javára, akik fölényes, magabiztos győzelemmel zárták a másodosztályos playoffkört, és két győzelemmel a tarsolyukban elsőként jutottak be a sorozat négyes döntőjébe. Az 1-es csoport másik finalistáját január 29-én ismerhetjük meg, hiszen ez a Mausoleul Mărăşeşti–Futsal Ceahlăul Piatra Neamț párharc győztese lesz.

Teremlabdarúgó 2. liga, rájátszás, 2. forduló: Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–KSE Futsal 2–9 (2–4). A gólszerzők: Bunduc, Gajdó, Albu (2), Szőcs (3), Popescu (2). (tif)