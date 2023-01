Ghizilă triplája és Gödri-Părău kétpontosa vezette fel a Sepsi-SIC szombat esti mérkőzését (5–0), amire a zöld-fehérek egykori játékosa, Șipoș válaszolt egy távoli dobással (5–3). Innen a házigazdák összehoztak egy 19–1-es rohamot, és a 7. percben már 20 pont volt a Sepsiszentgyörgyre látogató Agronómia Bukarest hátránya (24–4). Ezt követően sem lassított a címvédő, és 33–9-es állásnál ért véget a találkozó nyitószakasza. Zoran Mikes tanítványai a második negyedben sem kímélték az utolsó helyezett fővárosiakat, és támadásról támadásra nőtt a két csapat közötti különbség. Húszpercnyi játék után 63–25 volt az egyoldalú találkozó eredménye, és lányaink már az első félidő után eldöntötték a két pont sorsát.

A térfélcsere után tehát már csak az volt a kérdés, hogy a Sepsi-SIC mekkora különbséggel nyeri meg a találkozót, és erre lányaink gyorsan megadták a választ. A mieink játékkedve a nagyszünet után sem lankadt, kosarasaink egymás után szórták a pontokat, és a harmadik negyed 94–35-ös szentgyörgyi vezetésnél ért véget. Az utolsó tíz percben javarészt azok a játékosok voltak a pályán, akik máskor kevesebb lehetőséghez jutnak, de még nekik is sikerült megtoldaniuk a listavezető előnyét. A 36. percben Cătinean duplájával a SIC átlépte a százpontos határt, a vége pedig 111–51 lett a zöld-fehérek javára.

Zoran Mikesnek ezen a mérkőzésen lehetősége volt pihentetni a meghatározó játékosokat, így a meccsre nevezett mind a tizenkét kosaras feliratkozott a pontszerzők közé. A Sepsi-SIC legeredményesebbjének a 17 egységig jutó Cave bizonyult, mellette azonban Mununga dupla duplával – 12 lepattanóval és 11 ponttal – vette ki részét csapata szombati sikeréből. A vendégektől a 22 pontot szerző Șipoș jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 14 forduló: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 111–51 (33–9, 30–16, 31–10, 17–16) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Közel 500 néző. Vezette: Alexandru Nicolae, Andrei Răileanu, Andrei Bădilă. Sepsi-SIC: Gereben 15/6, Ghizilă 13/9, Cave 17/3, Gödri-Părău 6, Mununga 11–Mititelu 16/6, Jones 2, Orbán 5/3, Cătinean 4, Jespersen 6/3, Pop 7/3, Hrisztova 9. Edző: Zoran Mikes. Agronómia: Bobar 5/3, Kovács 2, Șipoș 22/9, Militaru 7/3, Panait 9–Chelariu, Anastăsescu, Priarona 3, Chițanu 1, Cristea 2, Purguly. Edző: Milan Sokić.



Kedden játszik a KSE

Kedden a 14. forduló zárómérkőzésén a Kézdivásárhelyi SE a Târgoviște csapatát fogadja 18 órától a Kicsid Gábor Sportcsarnokban. Ez lesz a két csapat közötti nyolcadik összecsapás, a korábbi hétből három a felső-háromszéki kék-fehérek és négy a Dâmbovița megyeiek sikerével zárult. A tabella hatodik helyén álló céhes városiak vereséggel melegítettek a holnapi meccsükre, miután az előző körben 77–58-re kikaptak a Bukaresti Rapid vendégeként. Az utolsó előtti Târgoviște is kudarccal fejezte be a 13. fordulót, hiszen 98–42-re elveszítette a Sepsi-SIC elleni összecsapását. Az együttesek legutóbb október 22-én találkoztak egymással, amikor is Ljubomir Kolarevic tanítványai 20 pontos különbséggel, 73–53-ra győzedelmeskedtek a târgoviștéiek otthonában.