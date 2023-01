Nagy lendülettel kezdett a magyar együttes, és bár védekezésben időnként nem teljesített tökéletesen, szinte minden kapott gól után gyors ellenakciót vezetett, így öt perc alatt ellépett (5–2). A meccs negyedénél már hatgólos hátrányban volt a szigetországi csapat, amely védekezésben nem lépett ki az átlövőkre, ezt kihasználva Ancsin Gábor és Bodó Richárd is nagyobbnál nagyobb gólokkal növelte a különbséget, Pedro Rodríguez Álvarez pedig egy hát mögötti mozdulattal pörgette a hálóba a labdát. A 26. percben a Scandinavium csarnok óriáskivetítőjén látható volt egy néző, aki elaludt a lelátón, ez jól jellemezte a mérkőzés színvonalát és hangulatát. Erről nem a magyarok tehettek, akik továbbra is jó összpontosítással kézilabdáztak, és mivel az első félidő utolsó tíz percében felváltva estek a gólok, a szünetre magabiztosan vezettek. A második felvonásban a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott az afrikai alakulat, és mivel jól alkalmazta ezt a taktikai elemet, tartotta a lépést ellenfelével, de a hátrányát nem tudta csökkenteni. A zöld-foki gárda nyitott védekezéssel is próbálkozott, ám ez sem vezetett eredményre, mert magyar oldalon továbbra is jobban működött a támadójáték, mint a védekezés. Öt perccel a vége előtt már tíz találat volt a különbség, mert az ellenfél elfáradt, ezt pedig üres kapuba lőtt gólokkal használták ki a magyar játékosok.