Előző írásunk

Többszörösen is tragikus és tanulságos, ami a napokban Bukarest 6. kerületében történt: egy 43 éves nőt marcangoltak halálra kóbor kutyák. Egy emberi élet elvesztésénél nincs súlyosabb, de a fővárosban történtek ugyanakkor fájdalmas látleletei az országnak is. A borzalmas eset utóélete sajnos ismét csak tökéletesen példázza, hogy Románia kitartóan a tartalom nélküli látszat állama, ahol léteznek ugyan szabályok, bőven kerülnek intézmények is, melyeknek elviekben ezeket alkalmazniuk kellene, de sajnos ez gyakran csak az elmélet szintjén marad.