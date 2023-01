Zene

KÖNNYŰZENE. A sepsiszentgyörgyi Parallel Lives (Párhuzamos Életek) együttes koncertjével indul az idei év könnyűzenei eseménysorozata Sepsiszentgyörgyön ma 19 órakor a Háromszék Táncstúdióban. A zenekar tagjai: Anca Pârlea (ének), Lőrincz Imre (gitár), Sárosi Péter (billentyűk), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Kerezsi Kati (ütőhangszerek), Pál Gábor (dobok). A koncertre jegyek 30 lejért kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) és az eventim.ro oldalon. Kedvezményes árú jegyek 15 lejért csak a városi szervezőirodában válthatók.

HANGVERSENY. Január 26-án,

csütörtökön 18 órától Sep­siszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében fellépnek a brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatának fuvolás diákjai: Ioana Irimescu és Máthé Izabella. Irányító tanár: Filip Ignác egyetemi professzor, zongorán közreműködik Mihaela Pavel. Műsoron: Bach, Telemann, Devienne, Merca­dante, Doppler, Reinecke és Miyagi műveiből. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt 9 és 15 óra között (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

SZIMPLA. Erdélyi turnéja keretében február 3-án 21 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában koncertezik az Álljunk meg! zenekar. A zenélni vágyó fiatalokból álló, 2020 októberében alakult együttes tagjai: Dénes Ma­gor, Dénes Dorottya, Demeter Gergő, Kisgyörgy Hunor és Novák Dávid.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház február 2-án, csütörtökön és február 4-én, szombaton 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev Oxigén című darabját játssza. Rendező: Pálffy Tibor. Jegyek a központi jegyirodában, illetve egy órával az előadás előtt válthatók. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

Tánc

M STUDIO. Az M Studio Mozgásszínház Morix 508 című új produkcióját játssza január 30-án, hétfőn 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadás Simona Deaconescu koreográfus vezetésével készült. Jegyek kaphatók a központi jegyirodában, valamint a biletmaster.ro oldalon.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapítvány szervezésében január 27-én, pénteken 18 órától Alzheimer-kávézó a sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében. Téma: Múlt, jelen, jövő.

Fotópályázat

Nyolcadik alkalommal hirdeti meg Sapixel elnevezésű nemzetközi fotópályázatát a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat és a Sapientia EMTE kolozsvári kara. Az idei verseny témái: látomások (night visions) és rossznak lenni (be bad). A kiírásra tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet be pályamunkát, ezeket kizárólag elektronikus formában várják a pályázat oldalán. Határidő: február 1.

Jelentkezés és további információk a sapixel.net oldalon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Pinokkió (románul beszélő), 16.30-tól Krokodili (magyarul beszélő), 18 órától Fortune hadművelet: A nagy átverés (román feliratos), 18.30-tól Ida regénye (a Magyar Filmnapok keretében), 20.15-től Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20.30-tól Zanox – Kockázatok és mellékhatások (a Magyar Filmnapok keretében).

Verseny

A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola partnerségben a Tanulók Házával farsangimaszk-készítő versenyt hirdet háromszéki diákok számára. A felhívás célja a farsangi hagyományok és szokások felelevenítése, a gyermeki képzelőerő, kreativitás és kézügyesség fejlesztése. Az álarcok bármilyen anyagból és technikával készülhetnek. A versenyre speciális nevelési igényű gyerekek munkáit is várják, ők maszk helyett a farsangi hagyományokat, szokásokat megjelenítő rajzzal is nevezhetnek. A pályamunkákat február 3-áig várják a következő címre: Sepsiszentgyörgy, Tulipán utca 7. szám (Bajcsi Erika és Pál Rozália részére). A pályamunkák hátára kérik feltüntetni a tanuló nevét, osztályát, iskoláját, a helységet, valamint a felkészítő pedagógus nevét. Egy pedagógus maximum három diák munkájával nevezhet be, amelyet egy bejelentkezési lapon tüntet fel. A beküldött pályamunkákból kiállítást szerveznek az iskola tornatermében. A farsangi bállal összekötött díjátadót február 17-én tartják. További részletek elérhetők a tanfel­ügyelőség honlapján.

Ösztöndíj nagycsaládban élő fiataloknak

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (legalább három gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére. Az ösztöndíjra pályázhatnak olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában, nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak más településen, mint a lakhelyük, és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. Középiskolás diákok esetében kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. Szeretettel biztatják azokat a diákokat is, akik szakoktatásban vesznek részt, hogy ha a fent leírt feltételeknek megfelelnek, bátran nyújtsák be pályázatukat január 30-ig. További tudnivalók: www.tundervar.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás Kézdivásárhelyen az 1918. december 1. úti 40-es tömbházban.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt és kikapcsolódni vágyót.

MOZGÓ DÉLUTÁN KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Zöld Nap Egyesület partnerségben az önkormányzat sportirodájával ma 17–19 óráig megszervezi az év első Mozgó Délutánját a városi sportcsarnokban.

SZÉKHÁZBEZÁRÁS. Az SZNT kénytelen bezárni a fűtésszámlák miatt sepsiszentgyörgyi székházát. Bármilyen megkeresés lehetséges a 0744 482 417-es telefonszámon.

TOBORZÓ. Kórustagokat toboroz a Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. A nagy múltú kórusok taglétszámnövelés és fiatalítás céljából minden énekelni szerető jelentkezését várják Sepsiszentgyörgyről és a környező településekről.