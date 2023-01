Következő írásunk

A közbeszerzési eljárás megtörtént, ha nem lesz fellebbezés, és az idő is megengedi, akár már februárban is elkezdődhet a járdák kiépítése az Oltmező és a Păiuș David utcában – közölte Antal Árpád polgármester, de több nagyobb forgalmú utca javítását is tervezik idén, és más beruházásokra is sor kerül.