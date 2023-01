Kisebb munkálatokkal ugyan, mint tavaly, de idén is folytatják a javítást, korszerűsítést Kézdivásárhely vízhálózatán. Többek között idén kerül majd sor a Kert utcára is.

Idén a Kert utcára figyel az önkormányzat, a terv az, hogy a lehető leggyorsabban felújítsák itt a vízvezetéket, az Anghel Saligny programból ugyanis lenne pénz arra, hogy az utcát leaszfaltozzák. Ha a Kert utcában végeztek, a Luther Márton utcában folytatnák a munkát, ahol a közművesítést megkezdték ugyan, de nincs befejezve – tájékoztatott Bokor Tibor polgármester. Ez utóbbi azért is fontos, mert az evangélikus egyház bölcsődét épít, amit rá kell csatlakoztatni a hálózatra. Az elöljáró azt tervezi, hogy a December 1. utcában is kicserélik a vezetéket, a Penny Áruháztól a Dózsa György utcáig tartó szakaszról van szó. „Ezen a részen szörnyű állapotban van a járda, azért nem nyúltunk hozzá, hogy ne kelljen feltörni. A kérdés az, hogy ez a munkálat belefér-e a cég idei munkaprogramjába. Amennyiben sikerülne, új járda készülne a Bem József utcáig, és biciklisávot is kialakítanánk, hiszen bőven van hely” – magyarázta Bokor Tibor.