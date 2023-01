„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézsaiás 1,17) – csendült fel az elmúlt héten a próféta figyelmeztető szava Sepsiszentgyörgy történelmi egyházainak templomaiban. A város templomos népe estéről estére, tíz napon keresztül, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül imádkozott együtt és áldotta Istent, mennynek és földnek Teremtőjét.

Az Ökumenikus imatizedet két év kényszerszünet után idén immár 22. alkalommal sikerült újra megszervezni városunkban. Először 2000-ben – Zelenák József evangélikus esperes kezdeményezésében – került sor az akkor még gyerekcipőben járó rendezvényre, de már akkor nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a hívek nagy örömmel és kedvvel fogadták, hogy „szervezett” formában is átléphetik egymás templomainak küszöbét. Ez a nagy lelkesedés és a sok színültig telt templom adta a motivációt a folytatásra. Aztán ahogy évről évre újabb és újabb gyülekezetek alakultak, úgy nőtte ki magát az imahét imatizeddé és vált tíznapos rendezvénysorozattá.

Az idei imahét anyaga és központi gondolata – mely a Minnesotai Egyházak Tanácsának tolmácsolásában indult világ körüli útjára, hogy testvérként szólíthassa meg a világ különböző helyein, más-más körülmények között élő keresztyéneket – a jóságra és szeretetre való törekvés volt. A téma valóban aktuális a föld bármely részén élő nép számára, hiszen szinte mindannyian érzékeljük azt a nagy fokú erőszakot, elnyomást, igazságtalanságot, egyenlőtlenséget, megosztottságot, amely körbevesz bennünket és jellemzi mindennapjainkat. Ezekben a bűnökben ilyen vagy olyan formában mi magunk is bűnrészesek vagyunk; ugyanakkor arra hívattunk, hogy egységesen emeljük fel szavunkat, és imádságban vigyünk minden világot romboló bűnt Isten elé, kérve Őt, hogy bocsássa meg azokat.

A tíz este során ezeket a témákat körüljárva elmélyülhettünk és elmélkedhettünk az egységről, testvériségről, igazságról, az ember méltóságáról. Hisszük, hogy ezáltal is építhettük és formálhattuk Isten országát és járhattuk az ő igazságának útját.

Mint minden évben, úgy a 2023-as esztendőben is az imahétnek karitatív üzenete is volt, hiszen minden este az összegyűlt perselypénzt jótékonysági célra ajánlották fel. Idén a teljes összeget László Balázs Józsefnek, egy 16 éves fiatalnak adományozták, akinél 2022 nyarán rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. Rögtön el is kezdték a kemoterápiás kezelést Bukarestben, az orvosok szakvéleménye szerint műtétre is sor kerül. Azonban a kezelés és a műtét, valamint a rehabilitáció költsége meghaladja a család anyagi lehetőségeit, hiszen Balázst és két testvérét egyedülálló édesanyja neveli. Bízunk benne, hogy a hét során begyűlt összeg, mely által bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk egy jó cél érdekében összefogni, hozzásegít majd a műtét elvégzéséhez, ugyanakkor a Balázsért és az ő gyógyulásáért elhangzott fohászaink meghallgatásra találnak Isten előtt.

A városi ökumenikus imatized vasárnap este a belvárosi református templomban zárult azzal a reménységgel, hogy jövő évben ugyanilyen formában ismét találkozhatunk. Sepsiszentgyörgyön zárult ugyan, viszont sok településen, különböző felekezetekben, gyülekezetekben éppen most folynak vagy hamarosan kezdődnek ezek az alkalmak, melyekre a helybeli lelkészek szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. Hisszük, hogy minden egyes ilyen istentisztelet lelkeket tápláló, közösségeket formáló, életeket felrázó alkalom lehet mindannyiunk életében.

Marosi Tünde