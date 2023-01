Csökken a gazdasági növekedés, de az infláció is

Az intézmény tegnap közzétett téli előrejelzésében szereplő adatok nem különböznek a tavaly októberben közzétett őszi prognózisban szereplő adatoktól. Ezek szerint a tavalyi 4,6 százalékról 2,4 százalékra lassul a fogyasztás növekedése, míg a bruttó állóeszköz-felhalmozás (beruházások) a múlt évi 10,2 százalékhoz képest idén 6,2 százalékkal nő. Az intézmény jövőre 4,8 százalékos GDP-növekedést és az infláció jelentős, 3,7 százalékos csökkenését prognosztizálja. A folyó fizetési mérleg hiánya a tavalyi 9,4 százalékról idén a GDP 8,5 százalékára, 2024-re pedig a GDP 7,9 százalékára csökken. Az euró átlagos árfolyama a tavalyi 4,93 lejről idén 4,94 lejre emelkedik, és 2024-ben eléri az 5 lejt. A munkanélküliségi ráta a 2022-es 5,5 százalékról idén 5,3 százalékra csökken, jövőre pedig 4,8 százalékos lesz. A nettó átlagfizetés 2023-ban 4283 lejre, 2024-ben pedig 4738 lejre emelkedik.

A CNSP adatait Nicolae Ciucă miniszterelnök is ismertette a tegnapi kormányülés elején, kifejtve, a bruttó hazai termék 2022-ben 49 milliárd euróval nőtt 2021-hez képest. A növekedés mértékét érzékeltetve elmondta, tavaly a gazdaság a 2002-es GDP-nek megfelelő összeggel bővült. A miniszterelnök szerint ehhez a gazdasági teljesítményhez a közberuházások mellett jelentős mértékben hozzájárultak a külföldi befektetések és az uniós források is. Ciucă hozzátette, hogy Románia tavaly 11,3 milliárd eurót hívott le uniós alapokból. Hangsúlyozta, hogy idén is szükség van az európai alapok minél nagyobb mértékű felhasználására. Reményét fejezte ki, hogy 2023-ban legalább akkora összegű uniós forrást sikerül lehívnia Romániának, mint tavaly.