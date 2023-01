Megelőzhető lett volna a halálos kutyatámadás?

Az ASPA közleménye szerint január 14-én csapatuk – a kerületi rendőrség egy alakulatával közösen – kiszállt a Morii-tó melletti területre, hogy befogják a kóbor kutyákat. Négy kutya azonban bemenekült egy magánterületre. Ennek a rendőrök is tanúi voltak, az erről szóló jelentést is aláírták, mégsem reagáltak az ASPA által beterjesztett kérésre az említett magánterületen való fellépés engedélyezésére vonatkozóan – állítja az állatvédelmi felügyelet, amely a jelentés másolatát is csatolta közleményéhez.

Az állatvédelmi felügyelet ezzel arra reagált, hogy Ciprian Ciucu, a főváros hatodik kerületi polgármestere szerdán azt állította egy sajtótájékoztatón: rögzített hívás tanúskodik arról, hogy a kocogó nő halálát okozó kutyatámadás előtt egy héttel, a helyi rendőrök jelentették, hogy tíz gazdátlan kutyából álló falka tanyázik a környéken. „Ez lehetett volna az életmentő hívás, de nem ment ki senki. (...) Az ASPA nem reagált” – fogalmazott. Hozzátette, fotók is készültek az ebekről, ezeket átadják az ügyészségnek annak megállapítására, hogy ugyanazok az állatok láthatók-e rajtuk, mint amelyeket utólag befogtak.

Ciucu felrótta, hogy 2017–2018-ban „alapvető szemléletváltás” következett be az ASPA-nál, a sintérek és sofőrök számát „drasztikusan” 15-re csökkentették, jelenleg 13 ilyen alkalmazottja van a főpolgármesteri hivatal alárendeltségében működő felügyeletnek. Leálltak a kutyák elaltatásával, a felügyelet költségvetése a megelőzésre, az ivartalanítással, az állatok örökbe fogadásával kapcsolatos tudatosítási kampányokra ment el, a befogási tevékenység háttérbe került.