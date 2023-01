A színpad fölötti tetőzet újraépítését befejezték, de a nézőtéri feljárónál és az épület próbatermi szárnyában továbbra is becsepeg a víz, mindez kellemetlen, de az előadásokat meg lehet tartani – közölte lapunk megkeresésére Virág Endre, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes igazgatója. A Háromszék Táncstúdiónál áprilisban megkezdett javításról annak okán érdeklődtünk, hogy jelenleg leállt a munka, a szellőztető berendezés kicserélését pedig még meg sem kezdték.

A Tamási Áron Színház udvarán lévő táncstúdió környéke több mint fél éve építőtelep, az állványok alatti, rögtönzött deszkabelépő pedig esős, sáros idő esetén csúszik, egyenesen balesetveszélyes. Mindez elkerülhető lett volna, ha építéskor, közel tíz esztendővel ezelőtt rendes munkát végez az akkor megbízott vállalkozó, és évek óta nem ázna be az épület, de a tetőfelújítás is már rég a múlté lehetne, ha a jelenlegi kivitelező becsületes munkát ad át a megrendelőnek. Nem így történt, az előadóterem és a próbatermek a korábbinál is jobban kezdtek beázni, a helyzet annyira súlyossá vált, hogy tavaly november végén a Háromszék Táncegyüttesnek el kellett halasztania bemutatóját és új helyszínt keresnie a Könczei Árpád rendezte Tragédia című előadásnak. A próbákat átköltöztették a Székely Mikó Kollégium nagy dísztermébe, és a beharangozott időpont után egy héttel a Tamási Áron Színházban tartották meg a bemutatót.

A háromszéki önkormányzat – az együttes fenntartója – közbenjárásával sikerült megegyezni a Bákó megyei céggel, hogy az általa előidézett hibát a saját költségén orvosolja, a játéktér fölötti részt teljesen újrafödi. Virág Endre elmondta, felszedték az alig befejezett tetőrészt, újraöntötték a betont, lefödték kátránypapírral, vastag szigetelőréteget tettek rá és azt is lekátrányozták. A tetőzet másik két szintje még javításra szorul, de mivel a fővállalkozó csak részben fizette ki az elvégzett munkát az alvállalkozónak, utóbbi nem folytatja a tetőjavítást, amíg nem kapja meg a teljes összeget – mondta az együttesvezető.

A Bákó megyei cég vezetője a múlt héten ígérte, hogy februárig rendezi a számláit és folytatják a munkát, a napokban a szellőztető berendezés csövezete is megérkezik, és megkezdik annak beszerelését. Nem kell leállniuk a művészeti tevékenységgel, mert a belső szerelést azokban az órákban végzik, amikor a Háromszék Táncegyüttesnek és az M Studionak nincs programja, ezért eltart majd három-négy hétig. A berendezést működtető motor csak márciusban érkezik, és amíg ennek a szerelésnek nincs vége, addig maradnak az állványok, az épület színház felőli falán akkor folytatják csak a munkát, ha minden más munkálatot befejeztek.

A Háromszék Táncegyüttes naptárában az esztendő első két hónapjában több mint húsz előadás szerepel, március 15-én Temesváron mutatják be a Tragédiát, egy nappal korábban Aradon lépnek színpadra ugyanezzel az előadással. Április közepére készül el az új táncprodukció, amelynek munkacíme Petőfi 200, ezzel az előadással szeretnének falvakra járni, júniusban bemutatót tartanak egy új folklórműsorral. A társulat 2023-as tervei között szerepel egy őszi, idei második bemutató is, turnékban is gondolkodnak, de igazán csak a költségvetés elfogadása után tudják véglegesíteni az éves programot – szögezte le Virág Endre.