De aztán a tudósok rájöttek arra, hogy egyéb, sokkal korábban bekövetkező esemény is okozhat világkatasztrófát, például egy atomháború, ezért előrehozták a világ végének jósolt idejét. A világvége jelképes órájának becsült állását 1947 óta vezetik, és az akkor éjfél előtt hét percet mutatott. A hidegháború befejezésekor, 1991-ben visszavitték tíz percet, így egy ideig 17 percre álltunk a pusztulástól. Az emberiség 2020-ban már csak 100 másodperccel volt éjfél előtt. Most ismét előre vitték az órát és immáron 90 másodperc múlva lehet az apokalipszis, többek közt az ukrajnai háború miatt.

Korábban még a környezetszennyezéssel és a globális felmelegedéssel is riogattak, de ha így megy tovább, a környezeti katasztrófa bekövetkezését hatékonyan meg tudjuk előzni egy atomháborúval.

Egyelőre a közeli világvége elodázásának érdekében még csak klasszikus gyilkos fegyverekkel folyik a harc Ukrajnában. Most éppen a leopárdok mennek megtépázni az orosz medvét. Német gyártmányú Leopard harckocsikat küldenek Ukrajnába, hogy felvegyék a harcot az orosz tankokkal. (Amerika is küld 31 darab Abrams típusút.) Aztán harci repülőgépeket is küldhetnek. A volt amerikai elnök, Trump szerint holnap tankok, aztán atombombák érkeznek.

A német kancellár megmondta világosan, hogy mindezt Ukrajnáért teszik, és azért, hogy az orosz–ukrán konfliktus ne szélesedjen egy Oroszország és NATO közti háborúvá. Most akkor ez háború vagy nem háború? Mert Donald Trump például azzal dicsekszik, hogyha ő volna az elnök, akkor ezt a szörnyű háborút 24 óra alatt, tárgyalások útján befejezné.

A mostani elnök, Joe Biden szerint a világ országai és az Egyesült Államok, ha fegyvereket küldenek, csak vállalásukat teljesítik, megvédik Ukrajna területi egységét, és szó nincs Oroszország elleni offenzív fenyegetésről. A német külügyminiszter viszont azt mondta az Európa Tanácsban Strasbourgban, hogy: „most egy háborúban Oroszországgal harcolunk, és nem egymás között”. A francia külügyminisztérium szóvivője meg rávágta, hogy ez teljesen téves: „Nem állunk háborúban Oroszországgal, és partnereink közül senki… A hadfelszerelés-szállítás Ukrajnába nem jelent háborús részvételt.” (Katonát egy szálat sem küldenek.)

Az olasz külügyminiszter azt állítja, hogy ha az orosz harckocsik Kijevig érnének, akkor megkezdődne a harmadik világháború. Különben nincs semmiféle konfliktus az olaszok és az oroszok közt. Az Ukrajnának nyújtott segítség, a katonait is beleértve, elodázza a konfliktus kiszélesedésének veszélyét. Ezek szerint ők is csak úgy, békésen üzengetnek az oroszoknak.

Nem lehet tudni, hogy ki blöfföl ebben a nyilatkozatháborúban. Az oroszok azt üzenték, hogy mindenképpen megvédik a meghódított területeket, akár a meglevő stratégiai atomfegyvereikkel is, ha kell. Az európai diplomácia főnöke, Josep Borell meg azt, hogy bármilyen atomtámadás Ukrajna ellen olyan nem nukleáris katonai választ eredményez, ami megsemmisíti az orosz hadsereget. A NATO-főtitkár Jens Stoltenberg is azt állítja, hogy egy Ukrajna elleni atomtámadásnak súlyos következményei lesznek (melyeket nem részletez), ami megváltoztatja a konfliktus természetét. A világ vezetői sem nagyon tudják, hogy mi fog történni, és hogy lesz-e vagy nem lesz harmadik világháború, pedig úgy látszik, szeretnének már túl lenni rajta, mert ők sem bírják ezt a bizonytalanságot, amibe kerültünk.

Kíváncsi vagyok arra, hogy a NATO-erők mikor elégelik meg az oroszok speciális hadműveleteit, és mikor mérnek rájuk megelőző csapást, hogy azok ne tudjanak atomcsapást mérni Ukrajnára. Úgy egyelőre megmenekülne a Föld, és az atombombák is megmaradnának egy következő háborúra.