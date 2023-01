Következő írásunk

A vasárnapi Sepsi OSK–FC U Craiova román élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést az olténiai szurkolók magyarellenes rigmusai miatt Andrei Chivulete játékvezető a 26. percben lefújta, miután előbb hangosbemondó segítségével többször is figyelmeztette az ultrákat, majd félbeszakította a találkozót. A történtek után a craiovai ultrák is hangot adtak véleményüknek a közösségi médiában. A Peluza Sud nem tartja magát bűnösnek, sőt, jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy „megvédje a hazát”, ennek érdekében akár ennél „drasztikusabb megoldásokhoz” is folyamodhat. A craiovai klub vezetősége a rendezőre, vagyis a háromszéki együttesre hárítja a felelősséget, állításuk szerint ők nem felelnek a drukkerekért, mivel nem az FC U Craiova szervezte az utaztatásukat.