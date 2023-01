A vasárnapi Sepsi OSK–FC U Craiova román élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést az olténiai szurkolók magyarellenes rigmusai miatt Andrei Chivulete játékvezető a 26. percben lefújta, miután előbb hangosbemondó segítségével többször is figyelmeztette az ultrákat, majd félbeszakította a találkozót. A történtek után a craiovai ultrák is hangot adtak véleményüknek a közösségi médiában. A Peluza Sud nem tartja magát bűnösnek, sőt, jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy „megvédje a hazát”, ennek érdekében akár ennél „drasztikusabb megoldásokhoz” is folyamodhat. A craiovai klub vezetősége a rendezőre, vagyis a háromszéki együttesre hárítja a felelősséget, állításuk szerint ők nem felelnek a drukkerekért, mivel nem az FC U Craiova szervezte az utaztatásukat.

A craiovai ultrák értelmezése szerint Sepsiszentgyörgyön a kisebbségek a román állam, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF), a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) és a Játékvezetők Központi Bizottsága (CCA) cinkosságával újabb támadást intéztek a „nemzeti integritás ellen”. Közlik továbbá: számukra „semmi sem lehet és nem is lesz túl sok a haza védelmében”. Nincs olyan mérkőzés, nincs olyan pont, nincs olyan hely a táblázatban, amely összehasonlítható lenne az őseik földjével. „Soha nem fogadjuk el, hogy egy román területen zajló mérkőzést a nemzeti nyelvtől eltérő nyelven konferáljanak be, hogy a lelátókat szeparatista zászlókkal borítsák be, hogy a román állampolgárokat zaklassák az ezen a területen élő kisebbségek. Soha nem engedjük meg, hogy ilyen mérkőzést játsszanak. Ahogy korábban már bejelentettük, ha ezek a visszaélések nem szűnnek meg, akkor a mi fellépéseink is egyre drasztikusabbak lesznek. Minden más feltételezés komikus, a kezdeményezők és támogatók pedig olvassák el a témával kapcsolatos korábbi közleményeinket” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A craiovai csapat a rendezőt büntetné

A mérkőzés után az olténiai klub közösségi oldalán megjelent közleményben úgy fogalmaztak, hogy a csapat elhatárolódik a szurkolók viselkedésétől. „Klubunk nem vett részt a mérkőzés szervezésében. Nem kértünk jegyeket a szurkolóknak. Ezért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget a szurkolók megnyilvánulásáért ezen a találkozón. Klubunk nem szervezte meg a szurkolók utaztatását” – szögezik le. A craiovai klubvezetés a szervező egyesületre hárítja a felelősséget, amely felvállalta minden szurkoló beléptetését a stadionba, így a hazai klub az egyedüli felelős a törvények és előírások betartásáért a mérkőzés során. „Bármely más értelmezés ellentétes a törvénnyel, és azt egy civilizált országban egyetlen bizottság egyetlen tagja sem sértheti meg. Úgy véljük, hogy csapatunk mentesül minden felelősség alól a mérkőzés megszervezésével kapcsolatban” – fogalmaztak.

Marcel Pușcaș, az FC U Craiova elnöke vasárnap a Digi Sport televíziónak úgy nyilatkozott, ha őket megbüntetik, hasonlóan kell eljárni a rendező Sepsi OSK esetében is. A klubvezető felháborító túlbuzgóságnak nevezte a játékvezetők és a megfigyelők döntését, amikor a véget nem érő magyar­ellenes skandálások miatt felfüggesztették a mérkőzést. „Nem értünk egyet az ilyen megnyilvánulásokkal, de vannak olyan megoldások, amelyek nyomán nem szükséges megállítani a játékot. Ha a szabályok szerint járunk el, igazuk van, de más esetekben is előfordult már ilyen. A szektor kiürítésével véget lehetett volna vetni mindennek. Kinek a kötelessége, hogy megnevelje szurkolók százait? Klubunk nem foglalkozik azzal, hogy megnevelje a drukkereket. A szervezőnek kellett volna intézkednie, nem mi vagyunk a rendezők, nem mi adtuk a jegyeket a szurkolóknak. A Sepsi OSK is hibás, ha minket büntetnek, akkor büntessék meg a szervezőt is” – mondta Marcel Pușcaș.

Ki kell zárni a provokátorokat a stadionokból

A vasárnapi mérkőzésre Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is kilátogatott, aki tegnap érdeklődésünkre fogalmazott meg néhány gondolatot a történtekről. „A kialakult hisztéria kapcsán a következőket szeretnénk elmondani román barátainknak: fontos, hogy értsék, Románia a mi országunk is, nem vagyunk gazdasági bevándorlók, a saját szülőföldünkön élünk. Mi több, számos magyar sportoló hozott már dicsőséget Románia számára, például Szabó Kati, Balázs Jolán, Incze Kriszta, Tófalvi Éva, Szőcs Bernadett, Novák Károly Eduárd, Bölöni László, Bodola Gyula, Jenei Imre, Csipler Sándor, Derzsi Ede, Gáll Lajos, Kovács István, Paneth Farkas, Somodi István, Simon László, Stahl Istvánné Jencsik Katalin, Vákár Lajos stb.” – fogalmazott a városvezető.

Hozzátette, a minősíthetetlenül viselkedő fiataloknak nem tanították meg az iskolában a tanárok és otthon a szüleik, hogy nem csak románok élnek ebben az országban, mert a kisebbségek tisztelete civilizáció kérdése és az oktatás függvénye. Nem szabad elfelejteni, hogy a szomszédunkban háború zajlik, tehát az államnak kötelessége határozottan fellépni az ilyen megnyilvánulások ellen annak érdekében, hogy ne mérgesedjen el a közösségek közötti viszony. A legfontosabb mindebben az, hogy békességben és nyugalomban tudjunk egymással élni, ennek érdekében ki kell zárni az ilyen provokátorokat a stadionokból. „Biztos vagyok benne, hogy minden normálisan gondolkodó ember egyetért ezzel” – zárta gondolatait Antal Árpád.