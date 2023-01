Huszonnégy elektromos meghajtású autóbusz beszerzésére rendelkezik vissza nem térítendő forrásokkal Sepsiszentgyörgy, további húsz jármű megvásárlására viszont más pénzalapokat kell keresniük, hogy a Sepsi Metropolisz Övezetben a közszállítást az elképzelések szerint meg tudják szervezni – hangzott el az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében benyújtott pályázatokat ismertető tájékoztatón. A városvezetés szerint komoly segítség lett volna, ha megszerzik a további járművekre szükséges pénzt is, de a sikertelenség nem jelenti, hogy nem tudják elérni az általános mobilitási tervben megfogalmazott közszállítási célokat.

A tájékoztatón elhangzottak szerint a város húsz elektromos meghajtású busz beszerzésére nyújtott be pályázatot a PNRR keretében, de kiderült, a célra előirányzott források kimerültek, így nem számíthatnak vissza nem térítendő támogatásra.

Lapunk felvetésére Antal Árpád polgármester elmondta, hogy jelenleg 24 autóbuszra kötöttek szerződést, ebből 12 már gyártás alatt van. Ezeket a városi mobilitási terv részeként szerzi be a megyeszékhely, a Regionális Operatív Programon keresztül nyertek rá támogatást, és Sepsiszentgyörgyön fognak közlekedni, míg a másik 12-re Árkos községgel közösen pályáztak tavaly a sepsiszéki községekkel társulásban létrehozott Sepsi Metropolisz Övezet égisze alatt. Rámutatott, annak ellenére, hogy a PNRR keretében benyújtott pályázatuk forráshiány miatt, úgy tűnik, elbukik, más lehetőségük is van, a Regionális Operatív Program idevágó új kiírásai is megjelentek, és számításaik alapján újabb 12 jármű beszerzésére tudnak támogatást szerezni.

Antal Árpád szerint a metropo­liszövezet megtervezésénél még nem tudhattak arról, hogy a helyreállítási terv révén egy ilyen lehetőség is megjelenik, de nem hagyhatták ki a pályázást. Nagy segítség lenne, ha végül csak jutna támogatás, de amennyiben nem, akkor sem jelent feltétlenül gondot. Az övezet létrehozásakor több forgatókönyvet is kidolgoztak, olyan elképzelés is létezik, hogy a közszállítást azokkal a régi, de még működőképes buszokkal oldanák meg átmenetileg, melyek fölöslegessé válnak Sepsiszentgyörgyön, miután az említett 12 új jármű megérkezik és közszállítást végez a megyeszékhelyen. A számítások szerint 32–45 elektromos meghajtású buszra lenne szükség, hogy a metropoliszövezetben a közszállítást a tervek szerint meg tudják szervezni.

Újságírói kérdésre azt is elmondta: annak érdekében, hogy a metropoliszövezetben a megyeszékhely közszállítási vállalata tudja biztosítani a szolgáltatást, létre kell majd hozni egy úgynevezett közösségfejlesztési egyesületet, mely kizárólag a közszállításról szól. A polgármester szerint ezt a lépést megteszik, ha szükséges, de a legfontosabb az volt, hogy időben létre tudják hozni a metropoliszövezetet ebben a formában. Az új törvény megjelenése átszabta ezek létrehozásának körülményeit (egy település legtöbb a második közvetlen szomszédjával társulhat csak). Ennek értelmében a sepsiszéki, Olt menti községek (így Sepsibükszád és Mikóújfalu) nem csatlakozhattak volna a metropoliszövezethez.