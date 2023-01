Az Oltmező út mentén fekvő két, városi tulajdonban levő tömbházban jelenleg 103 szociális (alacsony bérű) lakásban élnek kis jövedelmű rászorulók. Helyzetüket évente felülvizsgálják, és az esetleges változások függvényében döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e velük a szerződést vagy sem. Idén 96 teljes iratcsomót nyújtottak be, de kevesebb család maradhat eddigi helyén, mert öt ellen a felhalmozott tartozások miatt kilakoltatási eljárást indítottak, négy esetben pedig azért bontanak szerződést, mert közben kiderült, hogy volt másik lakóingatlanjuk vagy más vagyontárgyuk, amelyen túladtak; hét másik család hiányos iratcsomót adott le, ezért nekik is menniük kell.

Közben azonban új igénylők is jelentkeztek, ezek közül 16 kérést elfogadtak, 11-et visszautasítottak, 3-an pedig maguk vonták vissza az iratcsomójukat. A szociális lakásokkal kapcsolatosan Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: vannak, akik külföldre távoznak, de olyan szerencsétlen helyzetek is adódnak, hogy valaki örököl egy lakásrészt, de nem lakhat ott, és ezekről az esetekről a törvény nem rendelkezik világosan, az önkormányzat pedig próbálja lehetőségei szerint megoldani ezt a gondot is. Az Oltmező úton egyébként szükséglakások is vannak, amelyeket más szabályok szerint utalnak ki (az ideiglenesen lakás nélkül maradóknak), de ezeket vissza lehet szociális lakásokká alakítani, ha úgy kívánja a helyzet, a várólisták azonban – legalábbis egyelőre – nem hosszúak.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy szociális segélyt jelenleg nagyjából száz család kap Sepsiszentgyörgyön, ezért a család egy tagjának közmunkát kell végeznie, de kisgyermek, betegség és egyéb okok miatt általában csak 20–30 személy dolgozza le a rá kiszabott penzumot. A szociális segélyre jogosultak a Tega Rt. irányítása alatt többnyire közterületek takarításával (szemétgyűjtéssel, hómentesítéssel, kaszálással stb.) foglalkoznak.