Az igazság és erkölcs bajnokai

Rosszul áll a liberálisok szénája, és idegességük egyre inkább tetten érhető: hibát hibára halmoznak. Nemcsak népszerűségük csökken folyamatosan, de mindinkább megkérdőjelezhetővé válnak Klaus Iohannis által élre tolt embereik is, és éppen olyan kérdésekben (szakértelem, tisztesség, jogállamiság), melyek harsány hangoztatása korábban értékes választási pontokat hozott a pártnak.

Egymást követik a PNL csúcsát érintő plágiumbotrányok: Nicolae Ciucă kormányfő ügyét épp csak sikerült kétes módon elkenni, Lucian Bode belügyminiszter a Babeș–Bolyai Tudományegyetem etikai bizottságának döntése ellen bíróságon keresi igazát, a korábbi nagy visszalépők, Florin Roman és Sorin Cîmpeanu pedig vigaszdíjként a parlamentben nyerhetnek el magas funkciót. Egyiküknek sem sikerült egyértelműen tisztáznia magát, a mismásolás pedig csak fokozta a tisztességük kapcsán felmerült kételyeket.

Pár esztendővel ezelőtt az igazságszolgáltatás tisztaságának leghevesebb védelmezői szerepében tetszelegtek a liberálisok. Klaus Iohanisszal az élen harsányan szálltak síkra a „vörös pestis” ellen, mely Liviu Dragnea irányításával próbálta felszámolni a korrupció elleni harcot, a becsületes bírósági eljárásokat. Hatalomra kerülve azonban miniszterük, Cătălin Predoiu nemcsak semmit nem tett az igazságügy reformjáért, a külön nyugdíjak rendezésért, de kétes kinevezésekkel tovább fokozta a kételyeket, és néhány napja egy rádióinterjúbeli elszólása ismét sötét képet villantott. Előre jelzett ugyanis egy felmentő ítéletet (a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság volt vezetője, Georgiana Hosu ügyésznő férjének ügyében), amely valójában csak februárban születhet meg, majd mosakodásként nem azzal védekezett, hogy összekeverte az eseteket, hanem nyilatkozatot adott ki, amelyben „nem hivatalos forrásokból” szerzett értesülésekkel indokolta kijelentését. Valós jogállamban még aznap megbukik, nálunk azonban semmi sem történt, csak a sajtó egy része ejnyebejnyézett egy kicsit.

Az a faramuci helyzet állt elő, hogy a korábban oly sokat gyalázott szociáldemokraták most ujjal mutogathatnak a korrupt (plagizáló, igazságszolgáltatást befolyásoló) élvonalbeli liberálisokra. Meg is teszik, az erkölcsi kérdésekre kevésbé fogékonyakat pedig „megveszik” az energiaárak elszabadulásáért okolható szintén liberális miniszter hibáztatásával vagy a tanügyi reform miatti káosszal. Minden napra kerül valami, amit nagy nyilvánosság előtt az orruk alá dörgölhetnek.

De miért nincsenek liberális válaszlépések? Hisz nehezen hihető, hogy a mindig is korrupt nagykutyák uralta PSD immár csupa földre szállt angyalból, dolgát kitűnően végző vezetőből állna. Úgy tűnik, a májusban esedékes kormányfőcsere teljesen sarokba szorította a PNL-t, főként annak elnökét, aki miniszterelnöksége múltával pártja irányítását is elveszítheti. Támadják, zsarolják őket, és mintha tehetetlenül tűrnék, hisz ha nem teljesítik Ciolacuék minden óhaját, magukra maradhatnak. Az esetleges előrehozott választások katasztrófát jelentenének számukra, ha egyedül kellene kormányozniuk, az még ennél is rosszabb eredményt hozna a pártnak. ]Csapdába sodorták magukat, melyet ők állítottak elnökükkel, Klaus Iohanisszal. Egyetlen reményük az előremenekülés, abban bíznak, egy PSD-s miniszterelnök talán csökkenti majd pártja népszerűségét, és ők visszanyerhetnek valamennyit az eltékozolt bizalomból.

Félő azonban, hogy a két nagy párt taktikázásainak, egymással való viaskodásának egy nevető harmadik aratja le „aranyos” babérjait.

Borítókép: Nicolae Ciucă és Lucian Bode. Fotó: Guvernul României