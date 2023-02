Sepsiszentgyörgyön négy egészségügyi központban működnek családorvosi rendelők önkormányzati ingatlanban – az Olt, Erege, Vasile Goldiș utcában és a Păiuș David úton –, de orvoshiány miatt nincs kellőképpen kihasználva a felkínált lehetőség – tudtuk meg a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodájának vezetőjétől. Szép Miklós lapunk megkeresésére elmondta, egy-egy rendelőben akár két váltásban is dolgozhatna két orvos, minden bizonnyal ez a lakosság javát szolgálná, de jelenleg az is gond, hogy a meglévő rendelők mindenike működjön, mert kevés a családorvos. Dr. Dan Bolcu decemberi elhunyta után megüresedett az Állomás negyedi rendelő, így versenytárgyalásra kerül sor, erről a helyi tanács január 26-i ülésén döntött a képviselő-testület, és miután a licitet meghirdetik a Hivatalos Közlönyben, egy helyi és egy országos lapban, húsz nap áll rendelkezésre, hogy a jelentkezők tájékoztatást kérjenek a kiírótól és letegyék ajánlatukat, majd három nap a fellebbezési idő, utána az önkormányzat megköti a szerződést a nyertessel – ismertette az eljárást Szép Miklós. Ez a szerződés a rendelőhelyiségre vonatkozik, és feltétele annak, hogy az illető szerződést tudjon kötni a működésre a megyei egészségbiztosítási pénztárral.



Fekete december

A 2022-es esztendő utolsó hónapjában egyszerre három sepsiszentgyörgyi családorvosi rendelő maradt üresen, és egy családorvos betegség miatt több hónapig ideiglenesen megszakította tevékenységét, ellenben őt helyettesítik – mondta lapunk érdeklődésére a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke. Az említett haláleseten kívül egy orvos az Olt utcai rendelőből nyugdíjba vonult és nem folytatja a praxist, a Szemerja negyedben (Vasile Goldiș utcai rendelő) egy fiatal orvos júniustól élvezte a féléves alkalmazkodási támogatást, de nem sikerült elegendő biztosítottat felírnia, ezért felmondott, nem indítja el tevékenységét a megyeközpontban – tájékoztatott Dragoș Tatu. Utóbbi helyszínen emiatt a korábbi három helyett jelenleg csak két orvos rendel.

A megüresedett Olt utcai rendelőben dr. Jakab Engya Anikó, a szintén tavalytól üres egyik Erege utcai rendelőben dr. Shaik Beáta kezdi meg működését, az erre vonatkozó szerződést az egészségbiztosítási pénztár előkészítette, terv szerint mindketten ma írják alá a dokumentumot – tudtuk meg Antal Évától, az intézmény szerződéskötésekért felelős igazgatójától.

Amíg az ilyen helyzetek rendeződnek, addig a beteg ember orvostól orvosig jár, keresi, ki az, aki befogadja, felírja a listájára és betegség esetén kiállítja a szükséges receptet. A vény nélküli gyógyszerek drágák, az ingyenes és ártámogatott orvosságok kiváltásához receptre van szükség, ezért ha egy családorvos végleg kilép a rendszerből, az ő páciensei mindaddig hoppon maradnak, amíg az illető helyett nem jön más szakember, vagy nem találnak orvost, akihez feliratkozzanak.



Nem vonzó a családorvosi szakma

Egy lapunknak adott korábbi nyilatkozatában Dragoș Tatu elmondta, a háromszéki alapellátásban éppen olyan nagy az orvoshiány, mint országos szinten, néhány év múlva a jelenlegi családorvosok leg­alább fele eléri a nyugdíjkorhatárt, és nem lehet tudni, hányan vállalják a további rendelést. Az intézményvezető leszögezte, az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a frissen végzett orvosok számára vonzóbbak a különböző szakorvosi képzések és állások, kevesen választják a családorvosi pályát, szerinte ennek orvoslásáért az egészségügyi minisztériumnak szakpolitikát kellene váltania.

A családorvosi szakma megbecsüléséért, bürokratizálásának megszüntetéséért több alkalommal emelt szót eredménytelenül a családorvosok országos szövetsége, legutóbb, hétfőn a fővárosi orvosi kamara elnöke jelentette ki egy sajtótájékoztatón, hogy meg kell erősíteni a páciensek családorvosok iránti bizalmát, ehhez ellenben az kell, hogy ne papírgyár legyen az orvosi rendelő, hanem egy első szűrő a páciensek egészségügyi ellátásában.

A vonatkozó törvény módosításának szükségességét sürgeti a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke is. Dr. Lucia Șereș megkeresésünkre elmondta, az érvényben lévő jogszabály szerint elveszik a lehetőséget a családorvostól, hogy amit tud, megoldjon, mindent a szakorvosokra bíznak, a családorvos pedig százával állítja ki a küldőpapírokat. Megalázónak tartja ezt a helyzetet, hisz az általános orvosi képzés után négy év szakképesítést végeznek, és mégsem hagyják, hogy valóban orvosként működjenek. A korlátozott hatáskörük miatt akkor is tovább kell küldeniük a beteget, ha el tudnák látni. A pácienseket fölöslegesen járatják szakorvoshoz, majd vissza a családorvoshoz receptért, hogy aztán a gyógyszertárakban keressék, hogy melyik orvosságot hol tudják kiváltani – ecseteli a helyzetet dr. Lucia Șereș, aki szerint ha szélesebb lenne a hatáskörük, a családorvosi szakosodást is többen választanák, nem lenne ilyen óriási az orvoshiány, ami a kiöregedéssel együtt csak fokozódik.

Az orvoshiány és a semmiképpen nem betegbarát alapellátás nem csak a sepsiszentgyörgyieket, a háromszékieket érinti, a jelenség országos szintű, de még rosszabb a helyzet azokban a falvakban, ahol egész községekből hiányzik a család­orvos. Közvetlen közelünkben Maksa, Dálnok, Málnás, Kézdialmás, Kézdiszentkereszt, Szentkatolna, Nagyborosnyó továbbra is utóbbiak közé tartozik, Mikóújfaluban rendelőpont működik.