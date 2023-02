Kézdivásárhelyen elfogadták a költségvetést

Tegnap tartotta ez évi első tanácsülését Kézdivásárhely képviselő-testülete. A napirenden 25 határozattervezet szerepelt, zömében formai döntésekről volt szó, elfogadták a céhes város költségvetését, a Gosp-Com Kft. és az ipari parkok büdzséjét is.

A testületi ülés az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői nélkül zajlott, a tanácstagok mind igazoltan hiányoztak, illetve előzetesen jelezték: egyetértenek a napirendi pontokkal. A legfontosabb tétel az idei költségvetés ismertetése volt, Bokor Tibor hosszasan vázolta, mire fordítják az idénre előirányzott, a tavalyi­nál is magasabb 119 430 370 lejes összeget. Ebből működésre 48 106 820 lejt, az összeg fennmaradó, mintegy hatvan százalékot kitevő részét pedig fejlesztésekre szánják. A város helyi adókból befolyó jövedelme – vagyis a lakosság tulajdonképpeni hozzájárulása – mindössze hat százalékát teszi ki ennek az összegnek, a fennmaradó pénz zöme európai uniós forrásokból és a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokból származik, ugyanakkor van egy 6,5 millió lej értékű megtakarításuk is tavalyról. A múlt évhez képest – amikor 98 311 710 lejből gazdálko­dott a város – 17,68 százalékkal nagyobb az idei büdzsé, a fejlesztésekre szánt pénzösszeg is egy százalékponttal magasabb.

A testület ezenkívül utcák telekkönyvezéséről, a polgármester apparátusának, valamint a kézdivásárhelyi tanácsnak alárendelt közintézmények személyze­tének alapbérezésére vonatkozó határozatok elfogadásáról is döntött. Az önkormányzati képviselők beleegyeztek továbbá a szenny­vízhálózat bővítésére vonatkozó pályázat előkészítésébe, elfogadták a 2023. évi közhasznú munkálatok tervét, és a város erdeiből származó faanyag eladásáról is döntöttek. A céhes város költségvetését következő lapszámunkban ismertetjük részletesebben.