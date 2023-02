Akárcsak egy hete, a Sepsi-SIC csapata tegnap este is hősiesen harcolt a francia LDLC ASVEL Féminin ellen a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, ám ez sem és a fantasztikusan szurkoló hazai közönség támogatása sem volt elég, hogy lányaink ledolgozzák a 15 pontos hátrányukat és kiharcolják a továbbjutást. A zöld-fehérek ezúttal 87–83-ra kaptak ki, de emelt fővel búcsúznak a sorozattól, hiszen mindkét meccsen mindent megtettek a győzelemért.

A sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai szurkolók rigmusaitól már az első sípszó előtt a zúgott a Sepsi Aréna, így fergeteges és rég nem látott hangulat közepette rajtolt a székely–francia nyolcaddöntő visszavágója. A Sepsi-SIC támadhatott elsőnek a majdnem telt házas mérkőzésen, a találkozó első pontját azonban az LDLC ASVEL Féminin együttese szerezte. A válasz Jespersentől érkezett, amire két triplával feleltek a lyoniak (2–8). A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, majd Jespersen és Gödri-Părău hármasával két pontra zárkóztunk fel (12–14). A következő percekben is kiélezett csata zajlott a pályán, lányaink játékába a kelleténél több hiba is becsúszott, és 21–25-nél ért véget a negyed. A második játékrész elején Hrisztova duplájával és Ghizilă triplájával csak egypontos volt a SIC hátránya (26–27), s úgy tűnt, hogy el lehet kapni a jobb játék­erőt képviselő franciákat. Sajnos, ez a vártnál nehezebbnek bizonyult, hiszen akárhányszor egy karnyújtásnyira voltunk David Gautier tanítványaitól, nekik mindig sikerült ellépniük. Egy 6–0-s sorozattal a 19. percben kiegyenlítettünk 42-re, majd kevéssel később a vezetést is megszereztük (45–44). A második szakaszt lyoni hárompontos zárta, így 45–47-es állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A nagyszünet után sem sokat változott a játék képe, hiszen mindkét együttes kőkeményen harcolt, de amíg a franciák pontoztak, addig mi támadásban és védekezésben is hibáztunk. A 26. percben még 53–53-ra hoztuk az eredményt, majd kapkodásunkat kihasználva újfent elhúztak a vendégek (53–61). A pontszegény harmadik negyed után egy izgalmas és látványos utolsó tíz perc következett, amelyben lányaink a végső erőtartalékaikat is felhasználták. A 36. percben egy ponttal vezettünk (69–68), de gyorsan érkezett a lyoni ellencsapás. A véghajrához közeledve egyre többször hibáztunk, a túloldalon majdnem minden bement, és a franciaországi meccs után hazai környezetben is kikapott a Sepsi-SIC (83–87).

Női kosárlabda, Európa-kupa, nyolcaddöntő – visszavágó: Sepsi-SIC–LDLC ASVEL Féminin 83–87 (21–25, 24–22, 8–14, 30–26) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 2200 néző. Vezette: Sztilianosz Szimeonidisz (görög), Zoran Mitrovski (északmacedón), Dumitru Stasiev (moldovai). Sepsi-SIC: Cave 14, Jespersen 11/6, Hrisztova 11/3, Jones 9/3, Mununga 17/6–Cătinean, Ghizilă 3/3, Gödri-Părău 11/3, Mititelu, Orbán, Gereben 7/3, Pop. Edző: Zoran Mikes. LDLC ASVEL Féminin: Quevedo 15/9, Chartereau 4, Gruda 9, Johannes 21/9, Williams 18/3–Ciak 6, Dietrick 6, Dibanzilua, Jo­cyte 8/6, Tshibuabua. Edző: David Gautier.