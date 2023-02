Az összesen harminc csoportban működő, iskolán kívüli tehetséggondozó, tehetségfejlesztő programban több mint négyszáz diák vesz részt, akik heti egy órában a kötelező tananyagtól eltérő hasznos ismeretekre tesznek szert, a foglalkozások jó hangulatúak, a kisebb korosztálynál játékos formában zajlanak – tudtuk meg Pető Máriától, a központ igazgatójától. Természet és biológia területen négy csoport működik: Csia Kinga két korosztály számára tart természetismereti kört, Ferencz Orsolya tanárnő kísérletibiológia-kört irányít, Szerző Teréz körének megnevezése genetika-anatómia. Említett területek mellett német, angol és román nyelv, matematika, informatika, kémia, helyesírás, kommunikáció és szerepjáték, kreatív írás szerepel a kínálatban, egyes területeken a IV–VIII. osztályosok számára tartják a köröket, másokat a középiskolások látogatnak. A Kovászna Megyei Kiválósági Központ csoportjaiba minden tanév elején tartják a beiratkozást, a tevékenységek októbertől a tanév végéig tartanak, ha valaki időközben kimarad, helyét lehet pótolni, de a munkacsoportok létszáma nem haladhatja meg a tíz-tizenkét főt.

A kíváncsiságra alapoznak

A köri tevékenység szabadon választott program a diák számára, azt a tárgykört választja, amelyik a legjobban érdekli, de körön belül is azzal foglalkoznak, amire az adott csoport tagjai a leginkább kíváncsiak. Csia Kinga nem szívesen nevezi tananyagnak azt az ismeretcsomagot, amit követ az ő körein, mert ezt általában az iskolai oktatás esetében használjuk, mégis van egy irányvonal, amelynek mentén felépíti a tevékenységeket. Óriási hiányosságnak tartja, hogy az iskolában nem tanítanak külön növénytant és állattant, mint régen, de elvárják, hogy a diákok ismerjék a fajokat, azok sajátosságait. A Székely Mikó Kollégium biológia szakos tanára lapunk érdeklődésére elmondta, az ötödikeseknek heti egy órában tanítanak rendszertant, természetismeretet, hatodikban összehasonlító anatómiát és élettant, amelynek előnye, hogy szintetikus gondolkodást igényel, ami viszont nem minden tanulónak megy könnyen, hetedikben ez folytatódik, nyolcadikban genetikát, egészségtant, evolúciótant tanítanak szintén heti egy órában. A középiskola természettudományi osztályában heti két óra a törzsanyag, tizenegyedikesek és tizenkettedikesek választhatnak még egy biológiaórát.

Csia Kinga huszonhatodik éve tanít, korábban azt tapasztalta, ötödikben, hatodikban, de még hetedikben is nagyon nyitottak a diákok, mindenféle élményt el akarnak mondani, kíváncsiak a környezetükre, de az utóbbi időben ez megváltozott, a természet ismerete és az iránta való érdeklődés csappant. A szabad időt elfoglalja a számítógép, esetenként pedig a költséges angol, román és matematika magánóra. Elmesélte egy élményét, amikor egy tizedikes diák azt kérdezte: hogy védje meg a természetet, ha nem ismeri? Ezért van óriási szerepe a kiválósági központnak, mert itt helye van azoknak a tanulóknak, akik többre kíváncsiak, mint amit az iskolában tanítanak – mondotta.

Az erdő és az állatok

A negyedikes-ötödikes gyermekeknél az állatok vannak idén a természetismereti kör középpontjában. Azokat az állatokat ismerik meg, amelyek a közelünkben élnek, beszélnek a természetes és a természetvédelmi életterükről, a haladóknál pedig szélesítik a kört, az állatok biológiai felépítését részletezik, összehasonlításokat végeznek, a hatodikosok, hetedikesek már képesek a szintetikus gondolkodásra – ecseteli Csia tanárnő. Természetismereti filmeket néznek együtt, ezeket megbeszélik, de a leginkább a kísérletek vonzzák a diákokat. Amikor a koponyákat tartalmazó dobozt felnyitották és volt köztük valódi is, vagy amikor az emberi csontvázat tanulmányozták, öröm volt látni, hogy a gyermekek tekintete valósággal rátapad a szemléltetőeszközökre és véget nem érnek a kérdések – osztja meg élményeit a pedagógus.

Csia Kinga úgy véli, a kiválósági központ köreinek otthont adó Székely Mikó Kollégium mindenben segíti tevékenységüket, a helyi biológialaboratórium jól felszerelt, de eszközöket tudtak vásárolni a tehetséggondozó programban is, a terepmegfigyelések pedig alkalmat nyújtanak, hogy a valóságban is megtapasztalják azt, amiről az elméleti ismertetők szólnak. A Mikó-kollégium közelségében lévő Erzsébet park jó terep erre, a gazdag növényzet és a sokféle madárfaj valóságos élő szemléltetőeszköz, de a közös kirándulások is jócskán beavatják a diákokat a környezetük, a különböző összetételű erdők megismerésébe, bár a járvány miatt erre kevesebb lehetőség adódott – mondta Csia Kinga.

Mindig arra építenek, amit a diákok már tudnak, azt az ismeretet bővítik, fejlesztik tovább. A kiválósági központnak nem célja, hogy versenyre készítse fel a tanulókat, de ha adódik olyan lehetőség, ahol éppen abban próbálhatják ki magukat, amivel a körön foglalkoznak, akkor beneveznek az érdekesebb vetélkedőkre – jegyzi meg Csia Kinga. Ilyen a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny, amelyet hetedikes és nyolcadikos diákok számára írnak ki évente, idén hatodik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy külön erdélyi fordulót szervezzenek. A márciusi válogatást Kolozsváron tartják a Magyar Természettudományi Társulat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében, a szentgyörgyi csapat is benevez erre a versenyre, amelynek egyik központi témája az erdő közössége és szintén közelebbről a Zöld SzékelyFöld Egyesület Hangyasuli programjának feladatlapjait is kitöltik.

Erősségközpontú oktatás

Csia Kinga fontosnak tartja, hogy a diákok ismerjék fel saját erősségeiket, amit a pozitív pedagógia egyik módszerével, az erősségközpontú oktatással lehet fejleszteni. A sepsiszentgyörgyi pedagógus elvégzett egy ilyen jellegű képzést Magyarországon, és az iskolai tanórákon, valamint a természetismereti körben is igyekszik alkalmazni. A program jelmondata: Becsüld meg és keltsd életre a benned rejlő pozitív erőket! Ezek erősítik a kíváncsiságot, kreativitást, a tanulás szeretetét, nyitottságot, kitartást, becsületességet, szeretetet, csapatmunkát, szerénységet, önkontrollt, megbocsátást. Szerinte minden gyermeknek van erőssége, ennek felfedeztetése és alkalmazása, fejlesztése legalább annyira fontos, mint az új ismeretek átadása. Ez egy bátorító oktatás, például, ha valaki hibázik, azt nem büntetik meg, hanem megbeszélik, az adott helyzetben hogyan tudják kijavítani a tévedést – jegyzi meg Csia Kinga. Beismeri, nem könnyű alkalmazni az erősségközpontú oktatást, de megéri.