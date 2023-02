Gyarapodnak a kézdivásárhelyi önkormányzat által megnyert pályázatok: Bokor Tibor polgármester nemrég három új projektet írt alá, ezekkel együtt harmincnál is többre rúg a pozitívan elbírált pályázatok támogatási szerződéseinek száma.

A céhes város polgármestere által aláírt egyik projekt a Manócska Napközi Otthon energiahatékonyságának növelését célozza. A terv szerint a több mint ötmillió lej értékű pályázatból a hőszigetelt épület fűtéséhez szükséges energiamennyiség csökkentését kívánják elérni, emellett az épület fűtése során kevesebb üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, és nem utolsósorban a téli fűtésköltségek jelentős mérséklése is lehetővé válik. Korábban a Csipkerózsika és a 2-es számú Napközi Otthonnál, valamint a Turóczi Mózes Általános Iskolánál végeztek hasonló munkálatokat.

A kézdivásárhelyi közvilágítás korszerűsítésének egy részét korábban sikerült megvalósítani, de most révbe jutott a második szakasz is, amelyet 3 678 919 lejből fognak pótolni. A tervezet szerint 1051 meglévő világítótestet cserélnek ki Kézdivásárhelyen és a hozzá tartozó falvakban, azaz Nyujtódon, Szászfaluban és Sárfalván, emellett 42 új világítótestet is felszerelnek. Az új, LED-lámpák távirányító rendszerrel vannak felszerelve.

A harmadik pályázat a zöld közlekedés infrastruktúrájának biztosítását (ITS – Intelligent Transport System / Intelligens Közlekedési Rendszer) képezi és ma­gában foglalja az intelligens közlekedési rendszerek berendezéseinek megvásárlását és üzembe helyezését. Ilyenek például az intelligens parkolási megoldások, a forgalomban részt vevő járművek sebességhez igazodó figyelmeztető rendszerei, a munkaterületek biztonsági szerkezetei és a közlekedési lámpák berendezései, valamint a forgalomban résztvevők információs rendszerei. A projekt összértéke közel 3 millió lej.