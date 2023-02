Székely Róbert intézményvezető lapunk érdeklődésére elmondta, időnként új látogatóik is vannak, köztük átutazók, akiket a rendőrség kísér be éjszakára a szállóra, és van, hogy az Őrkőről is betér hozzájuk valaki. Szolgáltatásaikat 19 órától lehet igénybe venni, és bár nem tudnak minden este meleg vacsorát biztosítani, szendvics vagy más élelem mindig kerül az asztalra. Megjegyezte ugyanakkor: továbbra is szabály, hogy részegen érkezőket nem fogadnak be. Az éjjeli menedékhelyet reggel nyolc órakor kell elhagyniuk azoknak, akik ott éjszakáztak, ezt követően a nappali foglalkoztató szolgáltatásait vehetik igénybe, amely egy órával később nyit. A tavaly ősszel létrehozott foglalkoztató az utóbbi időben igen népszerűnek bizonyult, Székely Róbert szerint a szállóra bejárók mintegy fele visszatér és bekapcsolódik a napi tevékenységekbe, az előző napokban például lelkészek, mentálhigiénés szakemberek tartottak számukra előadásokat – sorolta. (dvk)