Az inflációs statisztikákban tavaly decemberben a romániai éves infláció a kilencedik legmagasabb volt az EU-tagállamok sorában, az élelmiszerek drágulása pedig az ötödik legmagasabb. Csakhogy uniós átlagban a háztartások a fogyasztási költségeik egynegyedét fizették lakásra, vízre, villanyra és fűtőanyagra, élelmiszerre és nem alkoholos italokra pedig 14 százalékát, Romániában pedig ez fordítva van: a háztartások élelmiszerre költik el kiadásaik 33,4 százalékát, ami a legnagyobb arány az EU-ban. Villanyra, vízre, gázra stb. 14 százalék megy el a kiadásokból. (Főtér)

ÁTHELYEZIK A FORRADALOM PERÉT. Hirtelen megvilágosodott a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék, és megkérdőjelezte a legfelsőbb bíróság ügyészeinek hatáskörét a forradalom perében, mivel 1989. december 22-e és 30-a között a most 92 éves Ion Iliescu nem volt Románia elnöke, egy másik vádlott, Iosif Rus pedig katonatiszt volt. Emiatt a fellebbviteli bíróság illetékes az ügyükben, ahova várhatóan át is helyezik azt. A csaknem húsz éve húzódó forradalmi büntetőper vádiratát tavaly augusztusban tette nyilvánossá a legfelsőbb bíróság, ebben Ion Iliescu volt elnököt emberiség elleni bűncselekménnyel vádolják, vele együtt pedig Gelu Voican Voiculescut (az Iliescuhoz közel álló volt miniszterelnök-helyettest) és Iosif Rus tábornokot is, aki a forradalom előtt a román légierő parancsnoka volt. A vádirat szerint 1989 decemberében, Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor kivégzése után az állam vezetését a Ion Iliescu irányította Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres összetűzéseket. Az állítólagos terroristákkal kapcsolatos, szándékosan előidézett hisztériában december 22-e után 862 személy vesztette életét és 2150-en megsebesültek. (Szabad Európa Rádió/Transtelex)