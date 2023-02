Most év elején van ez így: több olyan, most még költségként betervezett kiadás van, amely elmarad, minden bizonnyal idén is lesz olyan többletjövedelem, amivel most nem számoltak, érkezni fog költségvetés-kiegészítés a kormánytól vagy a megyei tanácstól is, úgyhogy szeptember-októberig megoldódik ez a probléma. A polgármester előrevetítette, hamarosan javasolni fogja, hogy a város – a beruházások gördülékennyé tevésének érdekében – kölcsönt vegyen fel.

Személyi jövedelemadóból három módon részesül a város. A helyben megtermelt személyi jövedelemadóból 4,65 millió lej költségvetési bevétel származik (ez 11 százalékkal nagyobb, mint a tavaly), a költségvetés kiegyensúlyozására a város 980 ezer lejt kap (ez az összeg három százalékkal kevesebb, mint tavaly), a megyei tanács visszaosztásából 1,78 millió lej érkezik az önkormányzathoz (19 százalékkal több, mint a nemrég zárult évben). Épületadóból 1,29 millió lej, területadóból 580 ezer lej, bélyegilletékekből 28,8 ezer lej, közjegyzői illetékekből 64 ezer lej, más típusú adókból és illetékekből 65 ezer lej bevételük származik. Az áfából visszaosztott összeg 3,45 millió lejt tesz ki (ebből másfél millió lej a kórháznak van célirányosan szánva), járműadóból 780 ezer lej, különböző engedélyek kiadásából 55 ezer lej, az önkormányzat munkagépeinek bérbeadásából 17 ezer lej bevételre számítanak. Bányászati és borvízpalackozási jogok után 251 ezer lejt, legeltetési díjból 440 ezer lejt, egyéb bérből közel 120 ezer lejt gyűjt be a város. A vízszolgáltatótól víz- és csatornázási díjként 594 ezer lej folyik be, a büntetésekből várhatóan 236 ezer lej jövedelem keletkezik, fűtéspénz gyanánt (amit a jogosultaknak ki kell osztani) 406 ezer lej érkezik. A legnagyobb bevételt a különböző elnyert pályázatok és támogatások összege teszi ki: a beérkező 21,34 millió lej csak azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyekre már megvan a finanszírozási szerződés – mondotta Benedek-Huszár János.

A kiadások összesen 41,69 millió lejt tesznek ki, ami 1,63 százalékkal nagyobb, mint a tavalyi. A bérköltségek 6,08 millió lejt tesznek ki, a hivatali alkalmazottak fizetését növelni kell, hogy a minimálbér módosítását a bérekbe be tudják építeni, emellett további módosításra is szükség lesz az elkövetkezőkben. Azért kell növelni az irodákban dolgozók bérét – mondotta a polgármester –, mert évek óta jóval kevesebbet keresnek – tíz, de akár ötven százalékkal is –, mint a környékbeli hivatalnokok, ezért az a méltányos, hogy a béreket több lépcsőben azokhoz igazítsák.

A hivatal és a három tanintézmény összesen közel ötmillió lejt költ különböző javakra és szolgáltatásokra. A legtöbbet a fűtés és a közvilágítás viszi el, de jutnia kell víz- és szemétdíjra is. A tanácstagok gyűléspénze kétszázezer lejnél kicsivel többet tesz ki, a tanárok ingázása 88 ezer, üzem- és kenőanyagot 172 ezer lej, alkatrészt húszezer lej értékben vásárolnak, postadíjként, internet- és telefon-előfizetésre kilencvenezer lejt tábláztak be, javításokra 385 ezer, leltári tárgyak beszerzésére 84 ezer lejt szánnak. Százezer lejt a megyei tanácsnak az általa fenntartott intézményekben ellátott árvák, idősek, fogyatékosok gondozási költségeire utalnak át. Civil szervezet számára kiírt pályázatokra, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal és a Laura Ház Egyesülettel kötött szerződésekből származó kiadásokra 728 ezer lejt költenek, az egyházak negyvenezer lejre pályázhatnak. Ingóságokra (buszok, pumpák és más alapeszközök) 439 ezer lejt, egyébre (például kataszteri munka elvégzésére) 537 ezer lejt fordítanak, hiteltörlesztésre pedig 282 ezer lejt kell kifizetniük idén. Az összes többi beruházás főértéke 16,33 millió lej.