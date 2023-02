Sajtóértesülések szerint a társaság megnöveli a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére szánt összeget, ugyanis feltehetőleg ez volt az egyik oka, hogy a jelentkezők végül visszaléptek. A licitet várhatón e hónap végén vagy legkésőbb március elején hirdetik meg újra. Az előző, november 22-én meghirdetett versenytárgyaláson az országos társaság már megnövelte a munkálatokra szánt összeget, 45–53 millió lej közöttire becsülve azt. Ennek ellenére nem sikerült olyan vállalkozást találni, amely végül részt vett volna, így a tervező kiválasztása sem történhetett meg. Sajtóértesülések szerint az érdeklődő cégek számos szempontból bírálták a társaság által összeállított feladatfüzetet és a pályázati feltételeket, zavarosnak minősítve adott szabályokat, illetve feleslegesnek bizonyos elvá­rásokat.

Mint ismert, a Bákó–Brassó autópálya esetében a legújabb licit a harmadik lesz a sorban. Az elsőt a Search Corporation és a PrimaCons Group vállalatok társulása nyerte meg, de már a szerződés aláírása körül felmerült, hogy az az összeg, amellyel a társulás „elvitte” a munkálatot, nem lesz elegendő, csak nagyjából fele annak, amibe a munka – ha elvégzik – belekerül. Múlt év őszén ez egyértelművé is vált, amikor a Search Corporation a megállapodás felbontását kérte, úgy, hogy közben a terepmunka vonalán semmi sem történt. A vállalat arra hivatkozott, hogy a munkára előirányzott összeg távolról sem elegendő.

Amint arról több alkalommal beszámoltunk, az autópálya nyomvonala komoly felháborodást szült: Háromszéken Illyefalva, Brassó megyében Szászhermány község (Vámoshíd) lakói tiltakoztak a beruházás ellen. A bírálók azt kifogásolták, hogy Illyefalván és Aldobolyban a házakhoz túl közel halad el az autópálya, Vámoshídon pedig lakóépületeket is bontani kellene, de a mezőgazdasági tevékenységet is hátrányosan érinti a tervezett nyomvonal. A tiltakozások kezdete óta beszámoltunk petíció­ról, viharos falugyűlésről, a községek lakói pedig traktoros felvonulással, valamint a fővárosban szervezett tüntetéssel is kifejezték elégedetlenségüket. Az autópálya tizenöt háromszéki települést érintene, javarészt Sepsi- és Kézdiszéken. (ndi)