Ütközés a bitai letérő közelében

Születhet-e úgy vers, hogy a költő behunyt szemmel kinyitja a szótárt, ujját ráteszi egy szóra, és az lesz a cím? Volt már rá példa, a dadaisták egész szövegeket „írtak” találomra összeválogatott szavakból, és a történelem során minden bizonnyal több alkotó is kipróbálta ezt a módszert – miként most Balázs Imre József is, aki egy nyolc évig tartó gyermekverses időszak után ismét felnőtteknek szóló verseskötettel jelentkezett.