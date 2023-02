Petőfi-szobor: módosításra kérik az alkotót

Petőfi Sándornak elég régóta készülnek szobrot állítani Sepsiszentgyörgyön, és tavaly úgy tűnt, hogy végre révbe ér a kezdeményezés: meghirdették a pályázatot, a beküldött tervekből egy szakmai zsűri – Bocskai Vince és Vetró András szobrászművészek, Jánó Mihály és Bordás Beáta művészettörténészek, valamint Czimbalmos-Kozma Csaba városgondnok – kiválasztotta a kiírás feltételeinek leginkább megfelelőt, a kolozsvári Gergely Zoltán szobrászművész munkáját, ám a bejelentés után szűk két héttel lefújták az egészet, mert az önkormányzat közösségi oldalán heves indulatokat váltott ki a szoborterv, a hozzászólók zöme lesújtó véleményt fogalmazott meg róla. A lakossági elutasítás hatására Antal Árpád polgármester kijelentette, új pályázatot írnak ki, amiért viszont a szakmabeliek és a művészi szabadság hívei orroltak meg; hetekig úgy tűnt, hogy mindenestől elúszik a szoborállítás.

A nehéz helyzetből a helyi tanács RMDSZ-frakciója kínált kiutat: felkérte Antal Árpád polgármestert és az önkormányzatot, hogy „új pályázat kiírása helyett a nyertes pályamű módosított megvalósítását támogassa a lakossági igények és vélemények figyelembevételével, a szakmai zsűri döntésének is eleget téve”. Ezek után Antal Árpád polgármester az eredeti terv módosítása mellett döntött – olvasható a városháza közleményében, amely hangsúlyozza, hogy a városvezetés olyan szobrot akar állítani, amely hitelesen ábrázolja Petőfi Sándort, de azt is fontosnak tartja, hogy a köztéri alkotás elnyerje a lakosság tetszését. A zsűri döntését tehát nem írják felül, de tárgyalásokat kezdeményeztek Gergely Zoltánnal, hogy „a művészi, alkotói szabadság korlátozása, csorbítása nélkül közelítse a közvélemény, az építő jelleggel bírálók álláspontját az elkészítendő szoborhoz”. Antal Árpád úgy fogalmazott: „Meg kell találnunk azt a szűk keresztmetszetet, amit a szakma is elfogad és az embereknek is tetszik”.

A közlemény megjegyzi, hogy „az alkotó a pályázati kiírásnak megfelelően készítette el a tervet, amelyben semmiféle deszakralizáló, demitizáló szándék nem volt, azt a költőt kívánta megjeleníteni, aki közel 1000 verset írt, és még életében körülbelül 800-at publikált. Szobortervének üzenete: a kultúra erősebb fegyver a kardnál”.