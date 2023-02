Ifjúsági teremmel gyarapodott Mikóújfalu

Valódi közösségi összefogás gyümölcseként jött létre Mikóújfalu egyik régi ingatlanjában a korszerű ifjúsági terem – számolt be lapunk megkeresésére Demeter Ferenc.

A település polgármestere felidézte, a létesítmény iránti igényt a helyi ifjúsági szervezet elnöke, Demeter Norbert vetette fel, aki azt kérte az önkormányzattól, hogy biztosítsa a szükséges építőanyagokat, a munkálatokat pedig önkéntesen végzik el, fiatalok és szülők közösen.

A kivitelezésre 26 ezer lejt különített el a polgármesteri hivatal, így tavaly májusra megújult az egykori tekepályának szánt régi épület beltere. Ezt követően adódott lehetőség arra, hogy a megyei tanácsnál pályázzanak a szükséges felszerelések beszerzésére: az elnyert 15 ezer lejes támogatást az önkormányzat további 15 ezer lej önrésszel egészítette ki. Ebből vásároltak meg többek közt egy projektort, vetítővásznat, televíziót, babzsákokat, csocsóasztalt, de könyvespolcokat is, így mostantól használható is a terem – számolt be a polgármester.

Megjegyezte: azt szeretnék, hogy aktív, élettel teli térként működjön az ifjúsági terem, így előadásokat, képzéseket és különböző programokat szerveznek itt a következőkben. (dvk)