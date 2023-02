Esküvői kiállítás Sepsiszentgyörgyön

A megye legjelentősebb esküvői szemléjén a szakma minden területe képviselteti magát, és tegnapig már több mint hatvanan jelezték részvételüket, a látogatókat így változatos, minőségi kínálat fogadja majd – hangzott el a Weddingers és az Event Factory által szervezett rendezvényről.

Zsigmond Zsuzsanna, Szabó Kinga, Rozinka Szende, Bedő Andor és Pálfy Sándor arról számoltak be: a legutóbbi expó óta eltelt időszakban sokat változott az esküvői rendezvényszervezés, és ezt tükrözi az idei kiállítás is. Példaként említették, hogy sok Hargita megyéből érkező szolgáltató jelentkezett be, élő zene, együttesek helyett ezúttal inkább lemezlovasok ajánlják magukat, és sok vendéglátó is részt vesz a kiállításon. Azt tapasztalták, hogy megnőtt a kereslet a szabadtéri, sátrak alatt szervezett lagzik iránt – bár a szakemberek szerint ez a fajta ünneplés többe kerül, mint a vendéglőben tartott –, a párok pedig inkább arra összpontosítanak, hogy a nagy napon valóban jól érezzék magukat, ezért nem szerveznek népes összejöveteleket, a meghívottak száma mérsékeltebb, jobbára közeli családtagokra, barátokra korlátozódik, a népes, több száz fős lagzi ma már ritkább.

Az idei esküvői kiállítás szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között díjmentesen látogatható, az érdeklődők sok hasznos információt gyűjthetnek egyebek mellett az esküvői helyszínekről, a fotó- és videószolgáltatásokról, esküvőszervezők ajánlataival ismerkedhetnek, de olyan fontos kellékekről is tájékozódhatnak, mint a gyűrű, a torta vagy a meghívó, emellett a hölgyek smink- és frizuraötleteket gyűjthetnek, de mentálhigiénés szakember is segít tanácsaival. A szervezők szerint az esemény egyik fénypontja szombat délután az esküvői ruhák bemutatója lesz, az alkalmi ruhákat ugyanis a Love to Dance tánccsoport ifjú hölgyei, valamint a Sepsi OSK focicsapat játékosai mutatják be. Állandó program ezúttal is a 24 órás „próbaházasság”, melyre nem kizárólag eljegyzett párokat, de akár házasságban élőket is várnak, hogy fogadalmaikat megerősítsék.

A SepsiWedding legutóbbi, 2020-ban szervezett kiadásán mintegy 1500 látogató fordult meg.