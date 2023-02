Gyártják a havat Sugásfürdőn

Már napok óta teljes gőzzel dolgoznak a hóágyúk Sugásfürdőn, hogy a nagyobbik sípályát is át tudják adni a közönségnek, de valószínűleg így is csak az alsó fele lesz használható a hétvégén. Az is csak akkor, ha nem lesz semmilyen fennakadás.

A Sepsiszentgyörgy önkormányzatának tulajdonában levő sportlétesítményeket működtető Sepsi ReKreatív Rt. vezetője, Bodor Loránd elmondta: azon vannak, hogy minél előbb megnyissák a nagy pályát is, hogy minél kényelmesebb körülményeket teremtsenek és enyhítsék a zsúfoltságot, ezzel együtt pedig a balesetveszélyt is.

A kis pálya január 29-től működik, ez is nagyrészt mesterséges hóval, hét közben is sokan látogatják, az új beléptetőkapuval pedig máris érezhetően felgyorsult a sor – állítja Bodor Loránd. Hozzátette: szükség van még némi hangolásra, beállításra, ezeket is el fogják végezni.

Az új, fizetéses parkolási rendszert még nem indították be, de próbálgatják a működését, így bármelyik napon leereszkedhet az üdülőtelep bejáratánál felszerelt sorompó; az elmúlt hétvégén már egymást érték a személyautók Sugásfürdőn. Aki tehát sízni indul, az vigyen magával bankkártyát, mert a parkolást csak azzal lehet majd kifizetni, de készpénzt is, mert a síbérletet (ami az idéntől egy bankkártyaszerű fehér műanyag lapocska, minden felirat nélkül) ugyan meg lehet vásárolni bankkártyával is, a 15 lejes garanciát azonban csak készpénzben lehet érte befizetni.

Támogatás nélkül bezárhatnának

Állami segélynek hívják, de az önkormányzat adja: a városi sportlétesítmények költségeihez egy pénteken elfogadott tanácshatározat értelmében 6,79 millió lejjel járul hozzá Sepsiszentgyörgy. Ezt a vissza nem térítendő támogatást a sugásfürdői sípályák, a Román Vilmos Uszoda, a Sepsi Aréna, valamint a Stadion és a Bánki Donát utcai sporttelepek működtetésére fordíthatja a Sepsi ReKreatív.

Ezzel kapcsolatban Bodor Loránd megjegyezte: az uszoda annyira veszteséges, hogy ha a belépti díjakból szeretnék fenntartani, valószínűleg a 100 lejt is meghaladná egy jegy ára. Így is bevezettek egy új díjszabást: az úszásoktatóknak bért kell fizetniük a medencében általuk (tanítványaik által) elfoglalt sávért, ha pedig nem bérelnek sávot, akkor gyermekenként 6 lejt kérnek el tőlük.

A még 1989 előtti szabványok szerint épült uszoda energetikai korszerűsítését egyébként régóta tervezi az önkormányzat, pályázatot is nyert rá a Norvég Alapnál a Váradi József-iskolával együtt, csakhogy közben minden megdrágult, ezért a két beruházást szét kellett választani (az iskola felújítására másutt pályáznak), új megvalósíthatósági tanulmányokat kellett készíttetni, és ez késlelteti a munkát.