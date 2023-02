Részben föld alá kerül a villanyhálózat Baróton

Barót ez évi költségvetésének vitája alkalmával a közvilágításról is szó esett. Benedek-Huszár János polgármester beszámolt a folyamatban levő beruházásról, majd egy újabb fejlesztésről, valamint a hálózat bővítéséről ejtett szót.

A városvezető elmondása szerint a Környezetvédelmi Alaphoz letett pályázatuknak köszönhetően korszerűsíthetik a közvilágítást. A munka folyamatban, Köpecbányán már mindenhol takarékos égőket szereltek fel, és hamarosan következik a többi falu, majd végezetül Barót utcáin végzik el a cserét. Az összköltség 1,14 millió lej, amiből az alap 833 ezer lejt fedez, a többit az önkormányzatnak kell állnia.

Benedek-Huszár János javasolta, hogy százezer lejt foglaljanak a költségvetésbe a városképet is javító közvilágítási fejlesztési terv elkészítésére. Mint mondotta, az Electrica Rt.-vel együttműködve a Kossuth utcában és a Szabadság úton a villanyoszlopokat lebontanák, a vezetékeket a föld alá helyeznék, és az út mellett csak a közvilágítást szolgáló lámpaoszlopok kapnának helyet. „Ahhoz, hogy modern, esztétikus városképet tudjunk kínálni a lakosoknak és az idelátogatóknak, hozzátartozik az is, hogy a kábelkötegeket levisszük a föld alá. Ez a beruházás azért időszerű ebben a pillanatban, mert folyik az út modernizálása is” – érvelt Benedek-Huszár János.

Az elöljáró két villanyhálózat-bővítést is bejelentett. Az egyik a város olaszteleki végétől a farmig, a másik pedig a város felső végétől a bányaúton lévő hídig tartó szakaszokat érinti. Magyarázata szerint azért lesz arra szükség, mert azokon a részeken is egyre nagyobb a forgalom, illetve megköveteli a 131-es megyei út modernizálása is.